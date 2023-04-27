28 апреля
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Экономика

ВТБ: число трансграничных переводов превысило досанкционный уровень

По итогам первого квартала 2023 года розничные клиенты госбанка совершили 34 тыс. переводов за рубеж в мягких валютах, что на 40% превышает аналогичный показатель досанкционного периода. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

За первый квартал 2023 года розничные клиенты совершили переводы за рубеж в мягких валютах на 11,6 млрд руб. Наибольшим интересом у пользователей сервиса в кредитной организации пользуются белорусские рубли, их доля в общем объеме валют дружественных стран составляет 45%. На втором месте — казахские тенге (37%), на третьем — китайские юани (13%). Доля остальных валют, которые клиенты банка переводят за рубеж, составляет 5%.

Сегодня сервис трансграничных переводов госбанка доступен для 11 стран. В 2023 году банк продолжит активно расширять его географию и планирует удвоить число доступных клиентам направлений до 25.

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