«Все идет по плану». Анатолий Иванов об урожае этого года, кредитах РСХБ и погоде

Уборочная пора в самом разгаре. При нынешнем дождливом августе делать это растениеводам Алтая приходится очень оперативно. Каждая солнечная минута на особом счету.

По данным минсельхоза Алтайского края в регионе уборка идет почти месяц.

В этом году урожайность не будет стремиться к рекордам, но только из-за погодных факторов. В остальном, с точки зрения агротехнологических приемов, сроков, объемов использованных удобрений, использования мощных орудий для максимального сохранения почвенной влаги, сельхозтоваропроизводители региона сработали на полях чётко, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин на семинаре для сельхозтоваропроизводителей и зернопереработчиков.

Отталкиваясь от этой информации беседуем с Анатолием Ивановым, который уже 30 лет растит хлеб и знает о сельском труде всё. Фермером Анатолий Иванов стал в феврале 1993 г., покинув пост главного агронома косихинского совхоза «Советский». Сейчас крестьянское хозяйство Анатолия Николаевича развивается, опираясь на научную основу. Сам фермер в 2004-м защитил кандидатскую диссертацию, на базе его КФХ проведено немало агрономических экспериментов, научных опытов, здесь проходят практику участники проекта Россельхозбанка «Школа фермера» и студенты аграрного вуза. Сделаны интересные разработки в вопросах оптимального подбора сельхозкультур для данного вида почв, изучен температурный режим в полеводстве. Вот и в этом году, не простом по погодным условиям: засухи мая-июня и беспросветных дождей августа — ему удается сохранять оптимизм.

— Анатолий Николаевич, какие предварительные итоги уборочной кампании этого года в вашем хозяйстве?

— Урожайность хорошая, ничего нам не помешало вырастить то, что было посеяно. До поры до времени, пока не уберем все, не хотел бы говорить об итогах, сначала в закрома — потом считать будем. Уже убрали озимую и яровую пшеницу, ячмень, примерно на уровне прошлого года. Начали уборку рапса. Впереди лен, соя, гречиха и подсолнечник.

— В чем секрет? Что помогает вам вести успешный агробизнес?

— В хозяйстве нашем уже есть весь комплекс необходимой техники, оборудования и сооружений: сушилки, склады и силоса для хранения и вентилирования, без этого сейчас никак не получится сохранить урожай. Летом построили еще один склад для хранения зерна. Есть гараж и мастерские для ремонта техники. Вся современная сельскохозяйственная техника в хозяйстве была приобретена благодаря участию Россельхозбанка. Сейчас на наших полях работают самые передовые машины мирового уровня. Как обычно, в этом году опять взяли кредит в РСХБ на сезонные работы весной. Сразу все закупили на весь период полевых работ: удобрения, ГСМ, средства защиты растений и все, спокойно работаем.

— Когда планируете завершить уборку?

— Как погода. Кто может предугадать нашу погоду? Вот то-то же. Если бы погода нам дала буквально дней десять солнечных, мы бы подобрали все, кроме подсолнечника, но увы. Так что будем надеяться и работать. В целом, все идет по плану.

— Что думаете о ценах на собранный урожай?

— Все очень неровно. То, что зависит от нас самих мы делаем: боремся с погодой, растим урожай, делаем все возможное, чтобы его сохранить. Качество продукции у нас хорошее, и клейковина, и масличность, чему способствует наша технология выращивания. Потом, когда рынок весь изучим, будем сдавать. Вот тут бы помощь государства была нелишней. Нужны рыночные механизмы, а не только запретительные меры. Необходима возможность экспорта некоторых культур, за счет которых повышается рентабельность хозяйств.

— С высоты вашего опыта, как вы считаете, какие качества необходимы фермеру, чтобы стать успешным?

— В первую очередь любить свою работу, землю, и все, что она дает. Надо постоянно учиться, быть любопытным, узнавать и пробовать. Важен собственный опыт и умение воспользоваться опытом других. Важна помощь семьи, близких и единомышленников. Все зависит от нас, кроме погоды.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.