Все для людей и природы. Крестьянское хозяйство «Сатурн» отпраздновало 30-летний юбилей

В 2023-м году крестьянскому хозяйству «Сатурн» исполнилось 30 лет, и в ноябре коллектив отметил не только окончание уборочных работ, но и свой юбилей. Руководитель КХ Марина Беломытцева рассказала, с чего все начиналось, как предприятие работает сейчас, и какие планы есть на будущее. Также «Сатурн» теплыми словами поздравили рабочие, первые лица хозяйства, глава Троицкого района Виктор Журавлев, исполнительный директор Союза крестьянских хозяйств Алтайского края Александр Вайс и начальник управления сельского хозяйства в Троицком районе Олег Линник.

С чего все начиналось

Крестьянское хозяйство «Сатурн» появилось весной 1993 года в селе Горновом и занимается растениеводством. На полях выращивают пшеницу, овес, ячмень, рапс, лен, гречиху и горох. В следующем году в планах заняться соей. В основном ориентируются на внутренний рынок, преимущественно на Алтайский край.

Начиналось все с 450 га земли, семи сотрудников и кредитов под 213% годовых. Но за эти годы предприятие сильно выросло, приобрело современную технику: комбайны, косилки, посевные комплексы, тракторы и ликвилайзеры.

Инфографика: 30 лет успешной деятельности

23 человека работают в крестьянском хозяйстве

40 лет — средний возраст сотрудников

3 000 га посевных площадей.

В этом году для посевной и уборочной кампаний потребовались:

4 трактора

4 комбайна

3 грузовых автомобиля

2 посевных комплекса

2 самоходных опрыскивателя

2 самоходные косилки

2 ликвилайзера

Построили и запустили современный мехток, растворный узел для смешивания жидких удобрений. Возвели современный элеватор для хранения продукции, складские помещения, сушилку. В перспективе — перейти с производства сырья на выпуск готовой продукции.

В честь 30-летнего прогресса в селе устроили праздник, который начался дружеским волейбольным матчем между сотрудниками КХ и учениками Горловской школы. После рабочие собрались в Доме культуры, который селу подарил «Сатурн», для них исполняли душевные песни о России и Алтае, поздравляли с юбилеем, угощали домашней едой и, конечно, праздничным тортом.

Сберечь природу

Название «Сатурн» давно на слуху из-за применения природосберегающих технологий. С 2010 года хозяйство работает по нулевой технологии возделывания земли No-Till.

Недостаточно просто иметь плодородную землю, нужно ее грамотно использовать. При No-Till ((англ. не вспахивать) почва механическими орудиями не обрабатывается, поверхность ее укрыта растительными остатками, а посев возделываемых культур производится сеялками прямого сева», — говорит Марина Беломытцева.

Марина Беломытцева, руководитель крестьянского хозяйства «Сатурн». Фото: Дмитрий Лямзин.

Актуально то, что почва не разрушается: напротив, со временем она структурируется: усиливаются водопроницаемость и биологическая активность, накапливаются органические вещества. Таким образом, останавливается процесс деградации почвы, происходит защита от ветровой эрозии. Кроме того, технология позволяет уменьшить потребность в технике, а значит — увеличивает срок ее службы, экономит топливо и выброс вредных веществ в атмосферу.

Вызовы погоды

В этом сезоне хозяйство столкнулось с вызовами природы: во время посевной дождей не было вообще, а во время уборки урожая, наоборот, заливало.

Убирали сырое зерно, оно проходило через мехток и сушилку. Но в целом мы справились, убрали все до зернышка, высушили и отправили на хранение. Урожай все равно получили неплохой. Еще и благодаря тому, что Марина Петровна уделяет большое внимание уборке и всегда находится в поле, — говорит управляющий «Сатурном» Алексей Надеин.

Алексей Надеин, управляющий. Фото: Дмитрий Лямзин.

Социальная деятельность

Во многом «Сатурн» поддерживает государство. Организация получает краткосрочные и инвестиционные кредиты по льготной ставке. В хозяйстве получили субсидии по несвязанной поддержке на 1 га посевной площади, субсидирование на развитие предпринимательства от управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, субсидирование на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, а также заем по льготной процентной ставке от МКК Фонд финансирования.

Активно ведет «Сатурн» и социальную деятельность. Участвует в программах партисипаторного бюджетирования: в этом году завершили строительство спортивной площадки и открыли ее. А сейчас участвует в софинансировании строительства игровой площадки для детей.

Также прошло открытие памятника воинам-фронтовикам, оказывается помощь детсаду, школе, клубу. «Сатурн» помогает администрации села в хозяйственных вопросах и проведении праздников.

Мой супруг — основатель «Сатурна» Александр Беломытцев — на собственные средства построил и подарил селу Горновое Дом культуры, — здание, в котором жители деревни с удовольствием проводят досуг, — делится Марина Беломытцева.

Значимость предприятия отметил глава Троицкого района Виктор Журавлев:

Роль «Сатурна» в развитии района очень важна. Хозяйство не только добивается стабильно высокой урожайности каждый год, но и помогает нам решать социальные вопросы. Марина Петровна лично делает на этом упор.

Виктор Журавлев, глава Троицкого района. Фото: Дмитрий Лямзин.

Александр Вайс,

исполнительный директор Союза крестьянских хозяйств Алтайского края, присоединился к поздравлениям:

Я бы хотел отметить социальную значимость предприятия. Можно сказать, что «Сатурн» — селообразующая организация. Марине Петровне досталось хозяйство с уже высокими показателями, но останавливаться на этом она не собирается и продолжает развиваться сама и развивать хозяйство.

Александр Вайс, директор союза крестьянских хозяйств Алтайского края. Фото: Дмитрий Лямзин.

Теплые слова произнес и начальник управления сельского хозяйства в Троицком районе Олег Линник:

Сегодня еще раз хочу поздравить сотрудников и руководителя «Сатурна» с юбилеем. За 30 лет ваше КХ стало флагманом нашего района, другие хозяйства ориентируются на вас в применении новых технологий и использовании современной техники. За это хочется выразить огромную признательность вашему коллективу.

Молодые ребята

Сотрудники «Сатурна» — преданные люди, которые привязаны к хозяйству и коллективу. Например, Алексей Корягин, механизатор-комбайнер, намолотил больше всех в этом году.

Я в «Сатурне» уже точно больше шести лет. Пробовал работать в городе, но зарплаты несоизмеримы с тем, что я получаю здесь. С руководством сложились хорошие отношения, в коллективе приятная атмосфера. Мы друг другу помогаем, если нужно, никого не бросаем. Можем подменить кого-то, потому что знаем нюансы работы на всех видах техники, которые есть у нас в хозяйстве, — говорит Алексей Корягин.

Алексей Корягин, механизатор-комбайнер. Фото: Дмитрий Лямзин.

Евгений Степкин, водитель КамАЗа, говорит, что работал в «Сатурне» несколько лет, а потом переехал, и пришлось уволиться. Но назад тянуло. И когда через некоторое время пригласили обратно, без раздумий согласился.

Дали служебную машину, мне ее заправляют, так и езжу сюда на работу. Коллектив здесь слаженный, дружный. Работа, конечно, бывает тяжелая, но нам обеспечивают хорошие условия. Большое спасибо Марине Петровне, что во всем нам помогает, в том числе и финансово, — говорит Евгений.

Евгений Степкин, водитель КамАЗа. Фото: Дмитрий Лямзин.

Управляющий хозяйством Алексей Надеин говорит, что в «Сатурне» работает два года. Перед трудоустройством встретился с руководительницей, которая рассказала о перспективах и фронте работ. И понял, что остается.

При этом Алексей тоже не местный. Сам из Завьяловского района, но домой ездит только на выходные, а живет в Горновом, в общежитии, предоставленном хозяйством. В перспективе планирует переехать поближе к работе.

В коллективе 80% — молодые ребята — от 25 до 40 лет. Всегда помогаем друг другу, уважение есть к каждому. Руководитель нас тоже хорошо поддерживает, — признается управляющий.

Сама Марина Беломытцева постоянно растет как руководитель: закончила школу фермеров при АГАУ, получила диплом алтайского филиала академии РАНХиГС по губернаторской программе подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае. А также посещает выставки и различные семинары для обмена опытом с коллегами.