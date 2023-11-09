Во всеоружии. Как власти и дорожники подготовились к зимнему сезону в Алтайском крае

Алтай засыпан снегом, синоптики предсказывают крепкие морозы, и это значит, что дорожники уже давно работают в зимнем режиме. Около тысячи единиц техники обслуживают самые протяженные дороги в России. Чем правительство, Минтранс и службы сейчас обеспечивают безопасность движения — расскажем в материале.

Обновление продолжается

От дорожной техники зависит скорость и качество работ на улицах и магистралях, а значит и аварийная ситуация. Ежегодно в Алтайском крае ремонтируют спецтранспорт и закупают новый.

В этом сезоне районам и городам края передали 23 машины дорожной техники: фронтальные погрузчики, автогрейдеры, тягач с краном-манипулятором и другие.

Дорожная техника. Фото: Антон Федотов.

Губернатор края Виктор Томенко отметил, что на этот год у муниципалитетов остались еще заявки на новую технику стоимостью 500 млн рублей — все их должны постепенно закрыть. Например, в ближайшее время Бийск получит три тяжелых автогрейдера.

«С нами советуются»

Всего за три года в крае приобрели более 600 единиц дорожной техники на 5 млрд рублей.

За пять лет Целинный район получил трактор с краном-манипулятором (второй такой ожидается до конца года), КамАЗ, который может убирать снег, экскаватор, грейдер и ассенизаторский автомобиль.

Глава района отмечает, что для закрытия потребностей в технике требуется два новых грейдера, два тяжелых колесных трактора с отвалами и три-четыре новых автомобиля.

Проблемы еще остаются, но Министерство транспорта края советуется с нами, что необходимо приобретать в первую очередь, и учитывает пожелания при закупке, — говорит глава Целинного района Виктор Бирюков.

Дорожная техника. Фото: Антон Федотов.

Для зимы и для лета

Славгород и 24 населенных пункта, входящих в его округ, получили девять единиц техники на 43 млн рублей.

Среди них — автогрейдер, экскаватор-погрузчик, фронтальный погрузчик, трактор с насадками (щетки, шнек), комбинированная уборочная машина МД-651, «КамАЗ» с отвалами и функцией разброса песка и другие.

Большая часть выделенной техники универсальна — разные комплекты позволяют использовать ее как зимой, так и летом, — отметила глава округа Людмила Подгора.

3 единицы дорожной и 1 коммунальной техники получил Локтевский район. Автогрейдер и трактор обслуживает дороги местного значения в Горняке, а экскаватор-погрузчик JCB и комбинированный КамАЗ — и город, и район.

До того, как нам передали технику, в соответствующей городской службе вообще не было своих спецавтомобилей, приходилось заключать договоры с другими предприятиями, чтобы обслуживать дороги, — рассказала глава района Галина Глазунова.

Тщательный контроль

Известно, что диспетчерские службы круглосуточно контролируют обстановку на дорогах. В любой момент у муниципалитетов может возникнуть проблема — и тогда к ним на помощь поспешат дополнительные бригады.