14 сентября
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Экономика

Вместе решаем сложные вопросы

В августе в Барнауле состоялась трехсторонняя рабочая встреча председателя Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Андрея Замороко, председателя совета директоров АО «Силикатчик» Артема Поломошнова и министра сельского хозяйства Алтайского края Сергея Межина.

Трехсторонняя рабочая встреча.
Трехсторонняя рабочая встреча.
Фото предоставлено Замороко А. А.

На ней обсудили ситуацию, сложившуюся на одном из предприятий в сфере строительства.

В ее основании лежит проблема с добычей песка, что может повлечь за собой угрозу остановки деятельности предприятия. Это в свою очередь может привести к потере крупной организации-производителя и рабочих мест.

В итоге при содействии профсоюза строителей Алтайского края участники выявили замечания, после устранения которых положительное разрешение сложившейся ситуации стало возможным.

Профсоюз строителей Алтайского края стоит на страже трудового коллектива. Считаю, что в случае, если профсоюз может помочь. Почему бы не сделать этого?! Ведь первоочередная наша задача — помощь в отстаивании и защите прав человека труда! — отметил Андрей Александрович.

По информации Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.

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