Виктор Томенко поручил подготовить изменения в краевой бюджет на текущий год в связи с ростом доходов

Губернатор провел заседание президиума рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона и сбалансированности консолидированного бюджета края. Рассмотрена социально-экономическая ситуации в регионе в 2023 году.

Заместитель Председателя Правительства края, министр финансов региона Данил Ситников отметил, что бюджет края демонстрирует уверенную динамику. По итогам 1 полугодия текущего года исполнение краевого бюджета по доходам составило 78,9 млрд рублей или 109% к уровню прошлого года. Расходы составили 79,5 млрд рублей или 107% к уровню прошлого года. Налоговых и неналоговых доходов поступило 42,6 млрд рублей или 118% к уровню прошлого года. Объем безвозмездных поступлений составил 36,4 млрд рублей или 54% к годовым назначениям.

Ha 1 августа краевой бюджет исполнен по доходам в сумме 96,1 млрд рублей или 109 % к исполнению в 2022 году. Расходы краевого бюджета исполнены в сумме 89,7 млрд рублей или 103% к аналогичному периоду прошлого года. Налоговых и неналоговых доходов поступило 54,6 млрд рублей, или 120% к исполнению за аналогичный период прошлого года.

По словам заместителя Председателя Правительства края, министра экономического развития региона Анатолия Нагорнова, по итогам семи месяцев 2023 года основные показатели социально-экономического развития края положительные. «По году прирост региональной экономики оцениваем на уровне 2,2 %», — отметил он.

В промышленности прирост производства составил более 6% к аналогичному периоду прошлого года. Росту способствует внутренний спрос, наращивание темпов импортозамещения. Предприятия адаптируются к новым условиям, в том числе благодаря федеральным и региональным мерам поддержки. Как уточнил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка, «основное влияние оказывает рост производства автокомпонентов, котельного оборудования, продукции оборонопромышленного комплекса, выпуск кокса, химических веществ, а также производство пищевых продуктов и энергетика». Индекс производства пищевых продуктов составил 113%, энергомашиностроения — 124%, вагоностроения — 116.

Вячеслав Химочка. Фото: Антон Федотов.

На полях края ведется уборочная кампания. В этом полевом сезоне аграрии столкнулись с дефицитом осадков, из-за чего введен режим чрезвычайной ситуации. Как отметил заместитель Председателя Правительства края Александр Лукьянов, техническое переоснащение помогает преодолевать испытание погодой.

Александр Лукьянов. Фото: Антон Федотов.

Продолжает развиваться туризм. Как отметил начальник управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых за 7 месяцев текущего года общее число туристов в регионе составило почти 1 млн 400 тыс. человек, что на 4% выше аналогичного периода прошлого года. Прогноз роста показателей по итогам года — не менее 5% по отношению к 2022 году.

Евгений Дешевых. Фото: Антон Федотов.

За январь-июнь объем предоставленных платных услуг превысил 6 млрд рублей, увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По инвестиционным вложениям в экономику и социальную сферу региона динамика опережает общероссийскую: по итогам первого полугодия текущего года ИФО инвестиций 113%.

Губернатор провел заседание президиума рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона и сбалансированности консолидированного бюджета края. Фото: Антон Федотов.

Дня не проходит, чтобы у нас что-то не открывалось, не вводилось после крупной реконструкции, стройки. На самом деле сегодня несколько сотен проектов находится в сфере нашего контроля, поддержки и содействия на общую сумму около 200 млрд рублей. Это те проекты, которые уже реализуются. Это планомерная работа по всем отраслям и по всей территории края, — уточнил Губернатор.

Виктор Томенко поручил Министерству финансов региона совместно с заинтересованными органами исполнительной власти оперативно подготовить изменения в краевой бюджет на 2023 год, включая увеличение финансирования дорожной отрасли и поддержку муниципалитетов. Он также надеется на поддержку проекта закона со стороны депутатского корпуса.