Выдача ипотеки ВТБ в регионах Алтая в 1 квартале превысила 2,3 млрд рублей

В марте жители Алтайского края и Республики Алтай провели в ВТБ более 400 ипотечных сделок на общую сумму около 1,5 млрд рублей. Это почти в три раза по объему и по количеству превосходит результат предыдущего месяца.

Всего по итогам первого квартала клиенты из алтайских регионов получили в банке более 2,3 млрд рублей на улучшение жилищных условий, что на 8% меньше, чем годом ранее. Средний «чек» одного кредита составил 3,5 млн рублей.

Меры Банка России, направленные на охлаждение рынка кредитования, оказали существенное влияние на динамику спроса на ипотеку в январе-марте. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выдачи кредитов сокращаются. Изменение нашей модели работы по госпрограммам несколько оживило рынок недвижимости в конце квартала, при этом, ситуация на рынке остается неопределенной. Аналитики банка следят за финансовой конъюнктурой и не исключают возможных решений при ее изменении. С началом весенне-летнего сезона мы ожидаем увеличение спроса на ипотеку в сегменте ИЖС, где драйвером выступают госпрограммы со льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми 6%, — прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

По прогнозам ВТБ, в целом по итогам 2024 года выдачи ипотеки в России могут составить 4,6-5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023 году. Итоговые результаты продаж будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, дальнейшего ужесточения риск-политики регулятора, а также сроков и темпов снижения ключевой ставки. Смягчения политики ЦБ РФ эксперты банка ожидают не ранее второго полугодия, после этого возможно будет прогнозировать снижение ставок по кредитам. Пока же банки будут развивать программы, позволяющие снизить долговую нагрузку заемщиков, в том числе совместно с ключевыми игроками рынка недвижимости.

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