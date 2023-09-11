ВЭФ-2023: Александр Ведяхин представил ключевые проекты в области искусственного интеллекта на Дальнем Востоке

На VIII Восточном экономическом форуме первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин представил ключевые достижения Дальневосточного центра искусственного интеллекта, который был открыт в прошлом году Сбером и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ).

Сегодня Центр показывает результаты работы за год. Среди них, например, уникальная модель по мониторингу и выявлению зародившихся циклонов, определять их характеристики, отслеживать перемещение. Решение позволяет более оперативно реагировать на это неблагоприятное природное явление и эффективнее предотвращать возможный ущерб за счёт высокой точности и частоты обработки спутниковых данных. Моделью уже заинтересовались зарубежные партнёры. Кроме того, ведётся разработка модели распознавания «царя тайги» — амурского тигра. Это решение позволит детектировать и идентифицировать особь тигра по уникальному рисунку полосок.

Помимо инноваций Дальневосточного центра искусственного интеллекта, были продемонстрированы результаты Сахалинского центра искусственного интеллекта, который был открыт Сбером совместно с Правительством Сахалинской области, СахГУ и СКБ САМИ ДВО РАН в этом году.

Александр Ведяхин,

первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: