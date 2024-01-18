Ведущие эксперты зерновой отрасли приедут в Белокуриху на 17-ю Зимнюю зерновую конференцию

С 28 февраля по 1 марта на Алтае пройдет крупнейший зерновой форум Сибири — 17-я Зимняя зерновая конференция.

С 28 февраля по 1 марта на Алтае пройдет крупнейший зерновой форум Сибири — 17-я Зимняя зерновая конференция.

Традиционно конференция вызывает большой интерес у представителей зерновой отрасли не только Сибири, но и Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного округов, а также участников из зарубежных стран.

Как сообщают организаторы, на 17-ю Зимнюю зерновую конференцию уже зарегистрировались порядка 80 компаний-участников.

Один из организаторов конференции, президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный директор АО «Грана» Валерий Гачман поясняет:

Наша конференция отличается уникальным пулом экспертов: это ведущие российские аналитики мирового зернового рынка, макроэкономики, внешней политики. Темы тоже самые важные для аграриев и зернопереработчиков — прогнозы развития экономики России на 2024 год, итоги зернового года, качество зерна урожая 2023 года в РФ, Сибири и Алтайском крае, экспортный потенциал и зерновые ж/д перевозки, перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта и многие другие.

С 28 февраля по 1 марта на Алтае пройдет крупнейший зерновой форум Сибири — 17-я Зимняя зерновая конференция. Фото предоставлено пресс-службой Зимней зерновой конференции.

Все заявленные в программе эксперты подтвердили свое участие. Среди них: Владимир Петриченко (генеральный директор ПроЗерно), Дмитрий Рылько (генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка — «ИКАР»), Евгений Ган (председатель Совета учредителей ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана»), Виталий Смирнов (директор по качеству УК «Содружество» — одного из крупнейших переработчиков маслосодержащих культур в Европе), эксперт по макроэкономике Андрей Клепач (ВЭБ.РФ), Алексей Маслов (профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова), Андрей Безруков (советник президента компании «Роснефть», член Совета по внешней и оборонной политике РФ) и многие-многие другие.

Конференция проходит при поддержке Правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Организаторами выступают: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские Зерновые Конференции, аналитическое агентство ПроЗерно, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Генеральные спонсоры 17-й Зимней зерновой конференции:

Компания CSort — https://csort.ru/

Группа компаний «Шанс» https://shans-group.com/

Международная стивидорная компания «Порт Высоцкий» https://portvisotsk.ru/

Генеральный информационный спонсор: журнал «Председатель» https://predsedatel-apk.ru/

С программой конференции можно ознакомиться на сайте: www.zzk22.ru

Подать заявку на участие:

+7 (902) 140-04-74

elena@zzk22.ru

+7 (3852) 62-88-25

d-manager@zzk22.ru

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