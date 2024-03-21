Ваши достижения заслуживают признания: конкурс «Директор года-2023. Алтайский край» ждёт вас

Зачем участвовать в конкурсе
Конкурс «Директор года-2023. Алтайский край» предоставляет уникальную возможность продемонстрировать достижения вашей команды и ваш личный вклад в развитие Алтайского края. Это признание подтверждает вашу профессиональную компетентность и вклад в развитие бизнеса и общества, служит мощным мотивационным фактором для дальнейшего развития и совершенствования. Звание «Директор года» значительно повышает узнаваемость вашего предприятия, привлекает внимание новых клиентов и партнеров, а также открывает новые возможности для роста и расширения бизнеса. Это не только подтверждение вашего лидерства, но и стратегическое вложение в будущее вашего предприятия.
О конкурсе
Звание «Директор года. Алтайский край» присуждается лучшим управленцам региона, которые, несмотря на сложные условия, способствуют развитию своих предприятий и учреждений, увеличивают производственные объемы и продажи, повышают заработные платы сотрудников, активно участвуют в социальной жизни региона и занимаются благотворительностью.
Конкурс «Директор года. Алтайский край» ежегодно проводится при активной поддержке Правительства Алтайского края. Организаторами выступают Союз промышленников Алтайского края, Агропромсоюз, Алтайский Банковский Союз и Союз строителей и инвесторов Алтайского края.
За 21 год существования конкурса золотая медаль «Директор года. Алтайский край» утвердилась как одна из наиболее значимых наград в регионе. Эта награда символизирует статус успешного руководителя, способного обеспечить стабильное и эффективное развитие своего предприятия, внося значительный вклад в экономику и социальную сферу Алтайского края и России.
На официальном сайте конкурса direktor-altai.ru вы найдете обширную информацию о конкурсе, включая его цели, условия участия, критерии оценки, а также истории успеха предыдущих победителей. Сайт предоставит вам все необходимые сведения для того, чтобы полностью ознакомиться с конкурсом и его значением для руководителей и их команд в Алтайском крае.
Критерии оценки участников
Для участия в конкурсе «Директор года. Алтайский край», претендент должен занимать свою должность не менее двух лет. Эффективность деятельности директоров оценивается ростом экономических и социальных показателей предприятия. Ключевым критерием для участия в конкурсе является положительная динамика роста за 2023 год по сравнению с 2022 годом по следующим показателям:
- объемам производства (продаж, предоставленных услуг);
- отчислениям в бюджет;
- средней заработной плате.
Как принять участие
Чтобы принять участие в конкурсе «Директор года-2023. Алтайский край», вы можете связаться по телефонам +7 (3852) 282 333 или отправить запрос на электронную почту direktor-altai@mail.ru.
Пришло время действовать!
Если вы руководитель, достигший заметных успехов в своей сфере, ваш труд заслуживает признания. Конкурс «Директор года-2023. Алтайский край» — ваша возможность показать достижения и вдохновить других. Не упустите шанс признания ваших заслуг и достижений вашего коллектива, подайте заявку уже сегодня. Возможно, именно вы станете следующим «Директором года».
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