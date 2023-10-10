В сентябре резко вырос спрос на льготную ипотеку

Ипотеку с господдержкой в сентябре оформили в ВТБ более 2,5 тысяч жителей Сибири. Общая сумма льготных кредитов за этот месяц составила 11,4 млрд рублей, из них более 1,2 млрд получили жители Алтайского края и Республики Алтай.

Грядущие изменения условий программ с господдержкой стали стимулом для жителей Сибири поспешить с решением квартирного вопроса. В сентябре льготные кредиты в банке оформили более 2,5 тысяч сибиряков, на 36% больше, чем в августе. Основной спрос клиентов пришелся на «семейную» ипотеку и «ипотеку с господдержкой-2020», которые в совокупности заняли порядка 90% в общем количестве льготных сделок.

В сентябре мы зафиксировали резкий рост доли сделок в рамках госпрограмм в наших выдачах. Если в июле на льготную ипотеку приходилось 32% заключенных договоров, то в сентябре ее доля выросла до 48%. Ставки по госпрограммам остаются однозначными, поэтому жители региона стремятся зафиксировать более низкий ежемесячный платеж по такому долгосрочному кредиту, как ипотека. Возросший спрос на новостройки вкупе с сохранением интереса покупателей к вторичному рынку позволил нам в сентябре увеличить продажи ипотеки на 28% к предыдущему месяцу. Средний чек кредита в сентябре составил 3,75 млн рублей, увеличившись на 250 тысяч к январю, — отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Всего за 9 месяцев сибиряки получили в банке 30,4 тысячи жилищных кредитов на сумму 114,8 млрд рублей, в том числе в сентябре — на рекордные за последние 3 года 23,5 млрд рублей. Тройку лидеров по объему выдач ожидаемо формируют сибирские регионы с городами-миллионниками: Новосибирская область (36 млрд рублей), Красноярский край (21,5 млрд рублей), Омская область (14,8 млрд рублей). В регионах Алтая объем ипотечных выдач банка с начала года составил 11,5 млрд рублей. Средняя сумма одного кредита в СФО по итогам сентября составила 3,9 млн рублей и по сравнению с началом года увеличилась на 8%.