10 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

В сентябре резко вырос спрос на льготную ипотеку

Ипотеку с господдержкой в сентябре оформили в ВТБ более 2,5 тысяч жителей Сибири. Общая сумма льготных кредитов за этот месяц составила 11,4 млрд рублей, из них более 1,2 млрд получили жители Алтайского края и Республики Алтай.

Грядущие изменения условий программ с господдержкой стали стимулом для жителей Сибири поспешить с решением квартирного вопроса. В сентябре льготные кредиты в банке оформили более 2,5 тысяч сибиряков, на 36% больше, чем в августе. Основной спрос клиентов пришелся на «семейную» ипотеку и «ипотеку с господдержкой-2020», которые в совокупности заняли порядка 90% в общем количестве льготных сделок.

В сентябре мы зафиксировали резкий рост доли сделок в рамках госпрограмм в наших выдачах. Если в июле на льготную ипотеку приходилось 32% заключенных договоров, то в сентябре ее доля выросла до 48%. Ставки по госпрограммам остаются однозначными, поэтому жители региона стремятся зафиксировать более низкий ежемесячный платеж по такому долгосрочному кредиту, как ипотека. Возросший спрос на новостройки вкупе с сохранением интереса покупателей к вторичному рынку позволил нам в сентябре увеличить продажи ипотеки на 28% к предыдущему месяцу. Средний чек кредита в сентябре составил 3,75 млн рублей, увеличившись на 250 тысяч к январю, — отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Всего за 9 месяцев сибиряки получили в банке 30,4 тысячи жилищных кредитов на сумму 114,8 млрд рублей, в том числе в сентябре — на рекордные за последние 3 года 23,5 млрд рублей. Тройку лидеров по объему выдач ожидаемо формируют сибирские регионы с городами-миллионниками: Новосибирская область (36 млрд рублей), Красноярский край (21,5 млрд рублей), Омская область (14,8 млрд рублей). В регионах Алтая объем ипотечных выдач банка с начала года составил 11,5 млрд рублей. Средняя сумма одного кредита в СФО по итогам сентября составила 3,9 млн рублей и по сравнению с началом года увеличилась на 8%.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость