В семье Нейфельдт опыт успешного механизатора передается от отца к сыну

Практически каждый год братья Нейфельдты из Хабарского района, механизаторы АО им. Гастелло, получают награды и благодарственные письма за высокие намолоты. Минувший сезон не стал исключением. Виктор и Иван получили благодарственные письма от губернатора края и денежные премии по итогам уборочной кампании, они намолотили больше всех зерновых по Восточно-Кулундинской зоне. Петр был признан лучшим механизатором в Хабарском районе. Много лет назад, в 1966 году, также получал грамоты и специальные премии их дед Петр за освоение целинных земель в Немецком районе. Передовиком в поле на посевной всегда был их отец — тоже Петр.

Виктор определился с профессией с юных лет, он любил бывать с отцом на работе, прокатиться на огромном тракторе или комбайне. Отец научил его обращаться с техникой, рассказал про особенности ее работы. Когда Виктор поступал в профильное училище, он уже многое умел и знал. За ним потянулись и другие братья. К сельскому труду они приучены с раннего детства: в многодетной семье с четырьмя детьми каждый знал свои обязанности по хозяйству. Сегодня с собой на работу Виктор берет своего сына Руслана, он с семи лет в поле, и у него тоже есть интерес к технике. Мальчик уже знает, как управлять комбайном ACROS 585.

Петр и Елена Нейфельдт. Фото предоставлено пресс-службой компании «Агротрак».

За десять лет своей работы в хозяйстве Виктор Нейфельдт не раз был лидером на посевной и лучшим по намолоту.

Конечно, хорошая техника — это большая часть успеха, — говорит Виктор. — Я работал, например, на тракторе Ростсельмаш 2375, на зерноуборочном комбайне VECTOR 410 (ВЕКТОР 410) и ACROS 585 (АКРОС 585) — достойная техника. На ACROS вот уже третий год. Да и в большом хозяйстве работы много, есть поле для деятельности.

В этой уборочной свой рекордный намолот Виктор Нейфельдт установил на ACROS 585 с электронной системой автовождения Агротроник Пилот 1.0 от Ростсельмаш. Виктор признался, что такие усовершенствования агромашин помогают достичь высоких показателей в работе.

В сравнении со старыми системами — это новый век, — делится впечатлениями Виктор Нейфельдт. — Сам разворачивается, возвращается в загонку, сам жатку опускает. Вот если бы такие установить на тракторы — было б дело.

По итогам уборочной его агромашина показала наивысший результат по второй группе комбайнов с номинальной пропускной способностью хлебной массы от 9,1 до 11,9 килограмма в секунду.

Техника высокопроизводительная, работать на ней одно удовольствие, — говорит механизатор.

Так получилось, что свой трудовой путь все братья начинали с техникой Ростсельмаш, а именно с комбайном VECTOR 410. В 2017 году на нем установил свой первый рекорд Виктор, затем Иван сел за этот комбайн. Сейчас на этой агромашине работает младший брат — Петр Нейфельдт. Нынче VECTOR 410 не подвел и его, результат по намолоту был лучшим в районе.

Петр и Виктор Нейфельдты. Фото предоставлено пресс-службой компании «Агротрак».

Иван также признается, что будущее сельского хозяйства — за современной автоматизированной техникой, тогда и высокого результата проще достичь.

Когда чувствуешь, что можешь больше и лучше, и ты справляешься, появляется азарт, — говорит Иван.

Иван Нейфельдт. Фото предоставлено пресс-службой компании «Агротрак».

Правда, бывает и так, что работа в поле не позволяет потратить время даже на получение высоких наград. Так однажды было у Виктора, а в этом сезоне у Ивана.

Поэтому по итогам уборочной кампании в большой аграрной семье Нейфельдтов, всегда собственный праздник, ведь, как правило ни один мужчина не остается без наград, поэтому помимо торжественного районного мероприятия, они собираются все вместе, жарят шашлык и отмечают успешное окончание сезона, поздравляя друг друга.

Справка о хозяйстве АО им. Гастелло Посевная площадь в АО им. Гастелло — более 13 тысяч гектаров. Из года в год в хозяйстве возделывают пшеницу, овёс, ячмень, горох, третий год сеют кукурузу на зерно (для изготовления кукурузной пасты на корм КРС), озимую рожь. Из кормовых — суданку, эспарцет, а также кукурузу. Хозяйство неоднократно признавалось лучшим по Восточно-Кулундинской зоне.

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