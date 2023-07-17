В Сбербанк поступили банкноты номиналом в 5 и 10 рублей

В Сбербанке сообщили, что ожидают новую партию купюр. Они будут направлены для работы с клиентам и в отделения банка.
Сотрудника банка были разослали памятки,как проверять "новые деньги" на подлинность.
Еще в марте Банк России вернул и 5 и 10 рублей. Но некоторые регионы получили свежие банкноты еще в конце 2022 года.
Решение вернуть купюры вместо монет было принято из-за роста цен на металл для чеканки.
Следует отметить, что в России остановили печать пятирублевой банкноты еще в 1997 году.
Ранее старые добрые деньги. Куда уходят отслужившие свой век купюры.