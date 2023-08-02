4 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

В России появится новая выплата многодетным семьям

Многодетные семьи Подмосковья с 1 августа смогут получать дополнительное пособие.

Дети и звери.
Дети и звери.
adme.ru

Дополнительные выплату смогут получать малоимущие семьи с детьми, проживающие в Московской области.

Ежегодную выплату они могут получать на каждого ребенка, пока он получает образование - начальное, основное или среднее общее.

Размер и сроки предоставления пособия устанавливаются правительством региона, в 2023 году сумма составим семь тыс. рублей.

Данные выплаты будут начисляться дополнительно уже к введенной мере поддержки в размере трех тысяч рублей, на покупку школьной формы.

Претендовать на получение нового пособия смогут семьи, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, сейчас он составляет 17 277 рублей.

Этой информацией поделилась Ирина Белова, ведущий юрист «Европейской юридической службы».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость