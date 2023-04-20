В развитие сибирских курортов Сбер инвестирует несколько десятков миллиардов рублей

Глава сибирского Сбера Дмитрий Солнцев рассказал, в какие крупные инфраструктурные проекты на Алтае и в других регионах Сибири инвестирует банк.

Дмитрий Солнцев поделился планами развития комплекса «Шерегеш» в Кузбассе. По словам Солнцева, в Сбере принято решение по строительству гостиницы и апартаментов. На эти цели выделяют 30 млрд рублей. В Шерегеше буден построен и жилой комплекс за 8 млрд рублей.

Также Сбер финансирует по программе «Ростуризма» строительство двух оздоровительных комплексов в Белокурихе, общей суммой в 6,7 млрд рублей.

Отдельно Дмитрий Солнцев остановился на развитии всесезонного курорта «Манжерок», который находится под управлением Сбербанка с 2012 года.

Так в 2023 году на курорте ожидают принять 560 тысяч туристов, а уже в 2024 году его смогут посетить более 700 тысяч человек.

Летом в Манжероке открывается пятизвездочный отель, а в конце года ожидается открытие высокогорного панорамного ресторана на высоте 1040 метров. Кроме того, сохраняется инфраструктура, связанная с проживанием в шале. На территории комплекса появится самый большой детский парк, а также планируется благоустройство озера Манжерок.

Помимо этого здесь планируют развивать горнолыжную инфраструктуру. Протяженность лыжных трасс в 2023 году составит 22 км. В будущем это число планируют довести до 67 км.