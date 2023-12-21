В ноябре на покупку новых автомобилей в РФ было потрачено 330 млрд рублей

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам ноября 2023 года. Согласно результатам исследования, в последний месяц осени россияне потратили на покупку новых машин 329,7 млрд рублей. Это на 3% меньше, чем месяцем ранее, но в 2,7 раза выше уровня годичной давности. При этом в ноябре был установлен очередной рекорд по объему затраченных средств на покупку китайских автомобилей — их доля составила около 65%. Всего же за 11 месяцев на покупку новых машин в РФ было потрачено 2,75 трлн рублей. При сохранении текущей тенденции, вероятно, что финансовая емкость рынка установит новый рекорд, превысив показатели 2021 года.

Премиум-сегмент продолжает падать

По сравнению с октябрем затраты на покупку премиальных автомобилей упали заметно сильнее, чем массовых. Так, в ноябре объем продаж новых машин премиум-класса (включая люксовые бренды) составил 2,5 тыс. единиц. Потрачено на них было 36,6 млрд рублей — на 11% меньше, чем в октябре.

В свою очередь машины массового сегмента были реализованы в количестве 107,2 тыс. экземпляров на сумму 293,1 млрд рублей. По сравнению с октябрем затраты по ним снизились всего на 2%. Как следствие — за месяц доля премиального сегмента в финансовой емкости уменьшилась с 12% (в октябре) до 11% (в ноябре), а массового, наоборот, увеличилась — с 88% до 89%.

«Китайцы» собрали почти 65% всех денег

В ноябре китайские марки установили очередной рекорд по объему затраченных средств на покупку автомобилей. За прошлый месяц их было продано в объеме 63,4 тыс. штук на сумму 212,5 млрд рублей. Таким образом, на долю «китайцев» пришлось уже 64,5% от всей финансовой емкости, что является новым рекордом. Напомним, что по итогам октября в деньгах им принадлежало 61,7%.

Остальные участники рынка уступают «китайцам» довольно серьезно. К примеру, на покупку автомобилей российских марок в ноябре ушло 45,4 млрд рублей, европейских — 33,9 млрд рублей, японских — 20 млрд рублей, корейских — 12,6 млрд рублей, американских — 4,8 млрд рублей.

По объемам реализации также лидируют «китайцы» (63,4 тыс. шт.), за которыми следуют отечественные бренды (36,1 тыс. шт.). Показатели остальных автопроизводителей выглядят гораздо скромнее и не дотягивают даже до 3,5 тыс. единиц.

Сегмент SUV упрочил положение на рынке

Продажи кроссоверов и внедорожников растут, а денег на них тратится все больше. В конце осени было продано 73,8 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, которые обошлись россиянам в 251,7 млрд рублей. Как итог, на долю кроссоверов и внедорожников в ноябре пришлось 67,3% в объеме реализации и 76,3% в структуре затрат (месяцем ранее — 64,5% и 75,2% соответственно).

Второе место на рынке РФ все так же занимают автомобили В-класса. По итогам ноября было продано 24,5 тыс. новых таких машин на сумму 29,7 млрд рублей. Доля данного сегмента составила 22,4% в штуках и 9% в деньгах (24,8% и 9,5% соответственно в октябре). Как итог, на долю этих двух сегментов (SUV и B) сейчас пришлось 90% от общего объема реализации и 85% от всей финансовой емкости рынка.

Показатели других сегментов составили суммарно 10% и 15% соответственно. А вот отметку в 10 млрд рублей из них в ноябре преодолели лишь автомобили D-класса. У всех остальных этот показатель находится ниже указанного порога.

Продажи новых автомобилей в ноябре по отношению к октябрю снизились на 2%. Это напрямую сказалось на финансовой емкости рынка, которая сократилась на 3%. Несмотря на это, даже с учетом отрицательной динамики показатель финансовой емкости в ноябре остался на уровне, превышающем 300 млрд рублей. И это происходит уже на протяжении четырех месяцев подряд, чему также способствуют высокие цены на машины, — объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Начиная с августа, ежемесячная сумма затрат жителей РФ на покупку новых легковых авто не опускается ниже 300 млрд рублей. Учитывая тот факт, что за 11 месяцев россияне потратили 2,75 трлн рублей, в декабре есть все шансы для того, чтобы в целом по нынешнему году был установлен новый рекорд финансовой емкости рынка. Скорее всего, она превысит максимальный показатель затрат на новые машины, установленный в 2021 году, — 3,05 трлн рублей, — считает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

* Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.