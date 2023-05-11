13 мая
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Экономика

В городе Новоалтайске началось строительство распределительных сетей для догазификации

«Газпром газораспределение Барнаул» приступил к строительству газораспределительных сетей протяженностью 49 км в городе Новоалтайске Алтайского края. Работы ведутся в рамках догазификации.

В городе Новоалтайске началось строительство распределительных сетей для догазификации.
В городе Новоалтайске началось строительство распределительных сетей для догазификации.
Источник: «Газпром газораспределение Барнаул».

Новые газопроводы создадут условия для подключения свыше 2 тысяч домовладений. Завершить создание распределительной сети запланировано до конца 2023 года.

На сегодня от жителей Новоалтайска принято 2914 заявок на ускоренное подключение к газу, из них 95% переведены в договоры.

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