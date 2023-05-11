«Газпром газораспределение Барнаул» приступил к строительству газораспределительных сетей протяженностью 49 км в городе Новоалтайске Алтайского края. Работы ведутся в рамках догазификации.

В городе Новоалтайске началось строительство распределительных сетей для догазификации.

Новые газопроводы создадут условия для подключения свыше 2 тысяч домовладений. Завершить создание распределительной сети запланировано до конца 2023 года.

На сегодня от жителей Новоалтайска принято 2914 заявок на ускоренное подключение к газу, из них 95% переведены в договоры.