В 2023 году результат «Росгосстраха» от страховой деятельности вырос на 78,9%

За счет успешной работы в 2023 году «Росгосстрах» нарастил активы на 7,6% до 149,7 млрд рублей. Собственный капитал страховщика вырос за год на 8,9% до 58,5 млрд рублей. Объем страховых резервов также увеличился — до 76,7 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем годом ранее.

Значительную часть страховой премии в прошлом году «Росгосстраху» принесли страхование имущества физических и юридических лиц, моторные виды страхования, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев. Благодаря ставке на сбалансированное развитие во всех сегментах бизнеса результат от страховой деятельности вырос на 78,9% по сравнению с показателем 2022 года.

Прошлый год был успешным для нашей компании, мы достигли целей, поставленных акционером. Мы сбалансировано и эффективно развивали все каналы продаж — агентский, офисный, партнерский, корпоративный и цифровой, предлагая широкий спектр страховых продуктов для более чем 6 млн наших клиентов по всей стране, — отмечает генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев. — При росте сборов нам удалось добиться существенного увеличения маржинальности бизнеса. Все это положительно сказалось на финансовом результате компании. Особенно важно, что существенную часть в нем составили именно доходы от страховой деятельности, ведь это основное направление усилий команды наших сотрудников и многотысячного агентского корпуса. По всем видам страхования, включая наш флагман — страхование жилья и домашнего имущества россиян — мы в 2023 году показали увеличение сборов. Итоговая статистика Банка России по развитию страховой отрасли в прошлом году еще не обнародована, но уверен, что «Росгосстрах» рос в 2023 году на уровне всего рынка или даже немного его опережая. Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее и ставим себе еще более амбициозные задачи, которые лягут в основу разрабатываемой сейчас стратегии развития компании на 2024-2026 годы.