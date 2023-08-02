В Барнауле прошли производственные совещания главных инженеров ГК «Росводоканал».

Главные инженеры и специалисты технических подразделений группы компаний «Росводоканал» посетили объекты барнаульского водоканала и обменялись опытом работы. Производственные совещания специалистов прошли в столице Алтайского края. В течение нескольких дней собравшиеся обсуждали самые актуальные проблемы в работе ресурсоснабжающих организаций.

В среду собравшиеся рассмотрели несколько блоков вопросов. Первый касался охраны труда и экологической безопасности. Был представлен анализ показателей за прошлый год по всем городам присутствия. Далее перед собравшимися выступил директор по информационным технологиям Сергей Путин. Он рассказал об информационной безопасности и необходимости пользования защищенными каналами передачи данных.

Руководитель направления по сопровождению и контролю производственной деятельности УК «Росводоканал» Владимир Перфильев подвел итоги выполнения показателей качества и надежности энергоэффективности, поручил сформировать корректирующие мероприятия на последующие периоды, чтобы все водоканалы группы гарантированно достигли целевых показателей. Особое внимание уделили вопросам энергетического ресурсосбережения и снижения потерь воды при транспортировке до потребителя. К каждому совещанию, в зависимости от тематики, привлекались представители водоканалов из различных городов страны в онлайн-формате, а также эксперты отрасли.

В рамках круглого стола «Альтернативные источники электроэнергии в условиях водопроводно-канализационного хозяйства» на примере объектов Воронежа были рассмотрены мероприятия по снижению затрат на электроэнергию при помощи газовой генерации, а представители барнаульского водоканала доложили о проработке возможности использования малой гидроэлектростанции на выпускных коллекторах очистных сооружений канализации, об установке солнечных панелей на объектах рассказали специалисты Краснодара и Тюмени.

Председатель ассоциации специалистов ВИЭ «Зеленый киловатт» Андрей Темеров рассказал о возможностях ветряной и солнечной генераций, а также глубинного тепла. Было принято решение уже в августе сформировать пилотный проект на базе краснодарского водоканал. Руководитель института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев поделился информацией о комплексном индустриальном проекте на полигоне «Сахалин», решено провести совместное совещание с РВК-Сахалин о возможном сотрудничестве.

В четверг представители группы компаний «Росводоканал» обсудили формирование и реализацию ключевых мероприятий инвестиционных программ на 2023-2024 годы, поставку оборудования, взаимодействие производственно-технических подразделений с дирекциями по капитальному строительству.

После состоялся круглый стол «Лучшие и худшие практики, направленные на решение проблем при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения».

Главный инженер барнаульского водоканала Евгений Чайкин представил предложения барнаульского водоканала по модернизации системы водоотведения Барнаула. На слушание доклада были приглашены заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края, начальник управления по развитию коммунальной инфраструктуры Станислав Цыро и заместитель главы администрации города Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин, а также в качестве эксперта от научного сообщества кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерные сети, теплотехника и гидравлика» Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Ирина Бахтина.

На данный момент на территории краевой столицы эксплуатируется ряд объектов — две площадки канализационных очистных сооружений (ОСК-1 и ОСК-2), две районные канализационные насосные станции (РНС) и около 30 КНС. Основными проблемами являются размещение обезвоженного осадка на иловых картах, уровень их заполненности и жалобы населения на неприятный запах, — пояснил Евгений Чайкин.

Специалисты представили расчет пропускной способности существующих самотечных и напорных коллекторов на участках от РНС-1 до ОСК-1 и от РНС-1 до ОСК-2 с учетом рельефа местности и представили три варианта решения вопроса - перенаправление стоков на ОСК-2 с консервацией ОСК-1, строительство илопровода от ОСК-1 до иловых карт ОСК-2 и модернизация системы обработки осадка ОСК-1, ОСК-2.

Город развивается, строятся новые микрорайоны, появляются многоквартирные дома и в центре города. Меняется роза ветров и увеличивается количество жалоб на неприятные запахи. Нужно идти в ногу со временем и решать этот вопрос, тем более новые технологии позволяют сделать это различными способами. А вот какой из возможных вариантов лучше выбрать — это должны определить эксперты области, — прокомментировал ситуацию Сергей Татьянин.

Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго отметил, что все превентивные меры для устранения запахов предприятие выполняет и по анализам превышения вредных веществ нет. Однако люди чувствуют запах, поэтому ситуацию нужно решать в любом случае и как можно быстрее.

Разобраться с проблемой необходимо. Нужно максимально точно оценить, какой из предложенных вариантов модернизации самый оптимальный и двигаться в этом направлении. Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края готово оказать необходимую поддержку водоканалу для решения вопроса, — поддержал мнение собравшихся замминистра Станислав Цыро.

Далее представители группы компаний обсудили вопрос решения неприятных запахов в Оренбурге, послушали отчет об оптимизации работы канализационных насосных станций за счет внедрения интеллектуальной системы управления насосами в Краснодаре, а также заслушали доклады о работе производственно-технических дирекций ООО «РВК-Сахалин» и ООО «РВК-Воронеж».

Завершилась встреча главных инженеров и специалистов технических подразделений подведением итогов от операционного директора ГК «Росводоканал» Андрея Броцмана.