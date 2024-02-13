13 февраля
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Экономика

В Барнауле начали поиск подрядчика для строительства новой дороги по нацпроекту

Подрядчика, который выполнит работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и построит новую транспортную магистраль по улице 280-летия Барнаула, определят в краевой столице.

Ремонт дорог в Барнауле.
Ремонт дорог в Барнауле.
Источник: barnaul.org.

В настоящее время в городе объявлен аукцион на определение подрядной организации для строительства дороги на участке от улицы 65 лет Победы до улицы Попова.

К работам подрядчик приступит после заключения контракта и при наступлении благоприятной погоды, — указывают в администрации краевого центра.

Что касается перечня работ, которые предстоит выполнить, то он включает в себя демонтаж существующей разрушенной дорожной одежды из цементобетона, устройство слоев нового дорожного основания, строительство ливневой канализации, проезжей части с парковками, тротуаров и велосипедных дорожек, линии наружного освещения. Запланировано последующее озеленение улицы с посевом газона, посадкой деревьев и кустарников.

Стоимость предполагаемых работ более 109 млн рублей. Срок завершения дорожного строительства — до 30 сентября 2024 года.

Напомним, что в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году в Барнауле работы будут проведены на 21 участке общей протяженностью 24,2 километра.

Среди них:

  • улица 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта);
  • улица 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до улицы Попова);
  • улица Островского (от улицы Антона Петрова до улицы Новгородская);
  • улица Новгородская (от улицы Малахова до улицы Новгородская 34);
  • улица Фурманова (от Павловского тракта до улицы Власихинская);
  • проезд (вдоль детского сада №279) (от улицы Фурманова до улицы Рылеева);
  • улица Юрина (от улицы Просторная до улицы Солнечная Поляна);
  • улица Северо-Западная (четная сторона от проспекта Ленина до улицы Советской Армии);
  • улица Северо-Западная (нечетная сторона от проспекта Ленина до улицы Антона Петрова);
  • улица Сухой Лог (от улицы Попова до улицы Власихинской);
  • проспект Энергетиков (от улицы Попова до улицы Власихинская, улицы Трактовая);
  • улица Гущина (от улицы Матросова до улицы Северо-Западная);
  • улица Короленко (от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев);
  • улица Ветеринарная (от улицы Ковыльная до улицы Новосибирская);
  • улица Ярных (№2, до Калинина 39);
  • улица Чернышевского (от проспекта Комсомольский до улицы Промышленная);
  • улица Суворова (от улицы Новосибирская до улицы Целинная);
  • переулок Некрасова (от улицы Интернациональная до улицы Крупской);
  • улица Мамонтова в селе Власиха (от улицы Сосновая до улицы Мамонтова 200/1);
  • улица Инициативная (от здания №14а к2 по улице Новосибирской до здания №36б по улице Новосибирской);
  • мост по проезду Ташкентский, 19Б.

Общий объем средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году составит 1,298 млрд рублей.

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