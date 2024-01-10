В Барнауле модернизируют водопроводные очистные сооружения

В Росводоканал Барнаул начали модернизацию водопроводных очистных сооружений (ВОС-1), которые обеспечивают чистой питьевой водой около 97% жителей города. Масштабная реконструкция предусмотрена инвестиционной программой на 2024 г. Обновление ВОС-1 станет самым крупным проектом, стоимость которого оценивается почти в 1 млрд рублей.

Водопроводные очистные сооружения были построены более 60 лет назад. Все это время объект ни разу не останавливал свою работу, даже на время текущих ремонтов. Сооружения уже давно требовали комплексной масштабной модернизации, особенно учитывая все возрастающие нагрузки на систему. Все работы запланированы инвестпрограммой Росводоканал Барнаул. Благодаря этой программе в городе также продолжится реконструкция канализационного коллектора №15, которая поэтапно проводится уже 3 года. Здесь работы идут без остановки объекта, абоненты получают услуги в полном объеме. Канализационный коллектор обслуживает четыре района краевой столицы.

Ранее в рамках инвестпрограмм в Барнауле уже были отремонтированы четыре из восьми отстойников канализационных очистных сооружений (КОС) №1, блок отстойников КОС-2, отстойники блока входных устройств водопроводных очистных сооружений №2. Построены водовод большого диаметра по улице Трактовая, водовод по улице Власихинской, реконструирован участок коллектора №15, диаметром 1500 мм. Общая стоимость проектов превысила 2 млрд рублей.

Помимо инвестиционных вложений на предприятии ежегодно утверждается и реализуется производственная программа — это текущие ремонты, замена изношенных участков сетей, обеспечение бесперебойной работы всех структур предприятия.

Стабильная работа ресурсоснабжающей компании напрямую зависит от коммунальных платежей. Плата за услуги водоканала в общей квитанции занимает небольшую долю — порядка 14% от общей суммы коммунальных начислений. При этом последние полтора года тарифы на водоотведение и водоснабжение не индексировались. С июля 2024 года запланировано незначительное повышение платы за услуги водоканала: в денежном эквиваленте тариф на одного человека увеличится на 50-55 рублей в месяц.

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