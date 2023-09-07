7 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

В Алтайском крае вырастут цены на хлеб

Сибирские производители хлеба сообщили, что в октябре планируют повысить цены на 5–10%, пишет "Коммерсантъ".

Хлеб.
Хлеб.
freepik.com/KamranAydinov

Цена на хлеб в Сибири не менялась с 2022 года, а теперь из-за удорожания себестоимости производства нужно пересмотреть политику цен.

Предстоящее повышение подтвердили производители хлеба Томской, Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев.

Повлиять на ценообразование может возможное ухудшение качества муки. Из-за засухи летом 2023 года, а также продолжительных дождей в сентябре качество зерна в ряде регионов Сибири сейчас хуже, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что шаурма в России подорожает на 15%.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость