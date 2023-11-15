В Алтайском крае выполнили ключевой качественный показатель нацпроекта «Производительность труда»

Алтайский край выполнил основной качественный показатель, предусмотренный реализацией национального проекта «Производительность труда». Так, Минэкономразвития России рассчитан показатель, отражающий долю достигших ежегодного пятипроцентного прироста производительности труда предприятий-участников, внедряющих мероприятия нацпроекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется на территории Алтайского края с 2019 года.

Фактическое значение данного показателя в Алтайском крае по итогам 2022 года составило 68,8 % (при плановом — 50 %).

Показатель сформирован в соответствии с методикой расчета, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 22.11.2021 № 690. Источником информации для его исчисления являются данные из налоговой отчетности предприятий – участников национального проекта.





Рассчитанный показатель будет учтен Минэкономразвития России при составлении итогового рейтинга производительности труда среди регионов, входящих в нацпроект, за 2022 год. Его опубликование состоится не позднее 15 декабря. По результатам промежуточного ранжирования субъектов Российской Федерации Алтайский край располагается в группе лидеров, — отметил временно исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.