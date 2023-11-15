В Алтайском крае выполнили ключевой качественный показатель нацпроекта «Производительность труда»

Фактическое значение данного показателя в Алтайском крае по итогам 2022 года составило 68,8 % (при плановом — 50 %).
Показатель сформирован в соответствии с методикой расчета, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 22.11.2021 № 690. Источником информации для его исчисления являются данные из налоговой отчетности предприятий – участников национального проекта.
Рассчитанный показатель будет учтен Минэкономразвития России при составлении итогового рейтинга производительности труда среди регионов, входящих в нацпроект, за 2022 год. Его опубликование состоится не позднее 15 декабря. По результатам промежуточного ранжирования субъектов Российской Федерации Алтайский край располагается в группе лидеров, — отметил временно исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.