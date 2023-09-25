В Алтайском крае спрогнозировали снижение на четверть урожая зерновых

Около 2,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур собрано в Алтайском крае. Такие данные на 20 сентября приводит региональный минсельхоз, уточняя, что убранными на указанную дату являются 47% площадей. Сами аграрии уточняют: урожайность зерновых существенно ниже прошлогодних показателей.

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России на прошлой неделе сообщала "Коммерсанту", что урожай зерновых в Алтайском крае может снизиться более чем на 25%.

Председатель регионального союза фермеров Александр Балаков отмечает, что во всех районах края ожидается урожайность ниже прошлого года.

«Если в прошлом году на эту дату убирали 23,4 ц\га зерновых и зернобобовых, то на сегодня молотим на уровне 13,2 ц\га. Средняя урожайность гороха в прошлом году составляла 28,7 ц\га, в этом году — 14,2, урожайность овса снизилась с 24,6 ц\га до 11,1 в 2023-м, ячменя — с 26,3 ц\га до 18,3, пшеницы — с 26,6 ц с гектара до 14 ц\га на сегодняшний день»,— рассказал Александр Балаков. О ходе уборочном кампании в интервью ТАСС сообщил губернатор края Виктор Томенко. По его словам, в 2023 году в регионе зафиксировали сильную засуху, за ней пришли проливные дожди. Уборка урожая на Алтае. Олег Богданов "Сначала, весной и летом, почвенная и атмосферная засуха не дала оптимальных условий развития сельхозкультур. Потом пошли дожди. В последние несколько дней погода стабилизировалась, хозяйства нарастили темпы уборки до 3% в сутки, при этом есть еще резервы", - сказал Виктор Томенко, отметив, что аграриям надо 10-12 дней без осадков, чтобы убрать урожай зерновых и зернобобовых.

Почему снизилась урожайность

С 21 августа в большинстве районов региона ввели режим ЧС из-за засухи и критического состояния сельскохозяйственных культур на полях.

В некоторых территориях дождей не было ни весной, ни в начале лета. В Кулунде первые осадки локально прошли только в июле, а в июне температура на почве поднималась до 70 градусов, а в воздухе - выше 40.

Уборка урожая на Алтае. Олег Богданов

Так или иначе, засушливые явления проявлялись по всем районам. Суховеи отмечались даже в самых, казалось бы, благополучных с точки зрения погоды, районах, например, в Чарышском.