В Алтайском крае подводят итоги делового визита в Иркутскую область и Республику Бурятия

Стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество во время рабочего визита делегации Алтайского края в Иркутскую область и Республику Бурятия, который проходил с 12 по 14 апреля.

Алтайский край представил на выставке продуктов питания, напитков, сырья, упаковки, оборудования и технологий для их производства «Сибпродовольствие» в Иркутске коллективную экспозицию. Там 16 производителей презентовали свою продукцию из даров алтайской природы, разливные напитки и сопутствующие товары, а также сыры. Региональный выставочный стенд организован краевым центром «Мой бизнес» в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Кроме того, на площадке выставки при содействии Министерства сельского хозяйства Иркутской области для предпринимателей была организована закупочная сессия с крупными федеральными торговыми сетями «Слата» и «Пятерочка». Достигнуты договоренности о продвижении продукции края на рынок Иркутской области и близлежащих регионов. В ближайшее время будут подготовлены и согласованы договоры поставки.

Для представителей алтайского бизнеса в сфере производства продуктов питания и напитков, а также оборудования по сушке и экстракции, изделий из пластика была организована зона B2B-переговоров с иркутскими и бурятскими предприятиями для налаживания новых контактов. Высокий интерес к нашей продукции, прежде всего сырам, сливочному и растительному маслу, проявлен со стороны таких торговых сетей, как «Удача», «Командор», «Титан», «Абсолют», Янта", «Белоречье». В ближайшее время ожидается появление алтайских продуктов питания на полках магазинов указанных торговых сетей.

Также намечены планы дальнейшего взаимодействия с сетью кафе-кондитерской Cake Home, которая работает на рынке Иркутской области более 20 лет. Компания намерена наладить прямые контакты с алтайскими производителями высококачественной муки, сахара, растительного и сливочного масла, молока и сливок, дикоросов, чаев, меда после апробации представленных продуктов в своем производстве.

Производитель оборудования по сушке и экстракции ООО «Технологии без границ» провел серию плодотворных встреч с иркутскими и бурятскими переработчиками различного сырья, среди них «Тайга-продукт», «Иван-чай», «Травы Байкала», «Сибирские кедры», «Байкальская Живица», «Байкальская таежница», «Байкальский знахарь». Результатом переговоров стало получение заказов на формирование технических заданий для проектирования оборудования и технологических линий с учетом индивидуальных особенностей производства на предприятиях.

По словам руководителя делегации Алтайского края, начальника регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, рабочий визит в Иркутскую область и Республику Бурятия подтвердил заинтересованность бизнеса регионов в налаживании и укреплении взаимовыгодного партнерства, позволил оценить потенциал сотрудничества и наметить планы по развитию торгово-экономических связей на ближайшую перспективу.

Кроме того, выполнение задачи по расширению ассортимента поставляемой алтайской продукции на рынок других регионов, безусловно, позволяет влиять на развитие конкуренции и, как следствие, на цену товара. Александр Евстигнеев в личной беседе с Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым отметил: «Будет конкуренция — будет другая цена и выиграет только покупатель».

Рабочий визит состоялся в соответствии с Планом участия Правительства Алтайского края в международных и межрегиональных мероприятиях на 2023 год, утвержденным Губернатором Виктором Томенко. Мероприятие было организовано департаментом Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу совместно с краевым управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и Алтайским фондом МСП с целью укрепления и расширения межрегиональных торгово-экономических связей.