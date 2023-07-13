В Алтайском крае отметили рекордные темпы роста заработной платы

По данным органов статистики в Алтайском крае по итогам 4 месяцев 2023 года среднемесячная заработная плата увеличилась на 22,2 % и составила 41,6 тыс. рублей, в реальном выражении она увеличилась на 14,3 %. Расскажем, почему так происходит.

Как подчеркнула начальник отдела уровня жизни и оплаты труда Управления Алтайского края по труду и занятости населения Евгения Бакай в 2023 году отмечаются высокие темпы роста заработной платы — рекордные за последние 15 лет.

Начиная с прошлого года уровень заработной платы растет во всех сферах экономики. Для повышения заработной платы в бюджетной сфере края выделяются дополнительные средства и действуют майские указы Президента Российской Федерации. С 1 января фонд оплаты труда вырос на 8,7 %, с 1 октября запланирован рост на 5,5% у всех бюджетников региона, — говорит Евгения Бакай.

По мнению работодателей и экспертов, эффективное использование механизмов социального партнерства способствует развитию социально-трудовых отношений в экономике региона, в том числе росту заработных плат.

Продолжающийся рост заработной платы подтвердила Ирина Цомаева, заместитель генерального директора по экономике АО АПЗ «Ротор», член Общественного совета при управлении Алтайского края по труду и занятости населения, доктор экономических наук

Реальная заработная плата работников в последние пять лет превышает 100%. В 2023 году она продолжает свой рост — это свидетельствует о том, что темпы роста начисленной заработной платы компенсируют инфляционные процессы, — говорит Ирина Цомаева.

Экономист делает вывод, что при сохранении тенденции роста заработной платы при сдержанном темпе роста потребительских цен можно прогнозировать положительную динамику реальной начисленной заработной платы работников в регионе.

В списке получающих самые высокие заработные платы в Алтайском крае — работники организаций железнодорожного и трубопроводного транспорта — 75,8 тыс. рублей и 73,4 тыс. рублей соответственно.

Работники, занятые добычей полезных ископаемых зарабатывают порядка 73 тыс. рублей.

В Алтайском крае отметили рост заработной платы. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

Директор по персоналу и общим вопросам АО «Сибирь-Полиметаллы» Денис Кочкин отметил:

Мы улучшаем свои экономические результаты и операционные процессы, внедряем в производство современные технологии. Все это позволило нам стать самой эффективной и привлекательной компанией в регионе с самым высоким уровнем оплаты труда персонала.

Специалисты службы занятости региона считают, что вакансии, заявленные предприятием, привлекательны. Например, инженерам, машинистам и другим специалистам предлагают заработную плату до 110 тыс. рублей.

Эксперты обращают внимание, что в 2023 году в Алтайском крае прослеживается новая тенденция — заработная плата в реальном секторе экономики растет быстрее, чем в бюджетном.

По словам Евгения Клейноса, заместителя генерального директора по персоналу ООО «УК АЗПИ», за первые 5 месяцев 2023 года средняя заработная плата на предприятии выросла на 14,3 %.

В АО «Барнаултрансмаш» заработные платы увеличились на треть.

Татьяна Малютина,

начальник управления по персоналу Дирекции по персоналу и общим вопросам АО «Барнаултрансмаш»:

Предприятие предлагает одну из самых высоких заработных плат в производственном секторе дизелестроения. Так в 2022 году средняя заработная плата работников составляла 54 тыс. рублей, в том числе по основным производственным рабочим специальностям — 55 тыс. рублей. За 5 месяцев 2023 года она увеличилась до 71 тыс. рублей, в том числе у основных производственных рабочих — до 72 тыс. рублей. С июля заработная плата работников предприятия будет увеличена более чем на 10 %.

В органы службы занятости заявлена высокая потребность в работниках в АО «Барнаултрансмаш». Предлагаемый уровень заработной платы — до 100 тыс. рублей.

В Алтайском крае отметили рост заработной платы. Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

Выросла заработная плата и в ООО «Сиэнергомаш-БКЗ». Традиционно предприятие входит в число предприятий-лидеров по уровню среднемесячной заработной платы в г. Барнаул и крае. Средняя зарплата на предприятии за 2022 год составляла 69 тыс. рублей, а темпы ее роста превысили уровень инфляции. За 5 месяцев текущего года заработная плата составила уже 74 тыс. рублей. Об этом рассказала Ольга Сабанцева, директор по персоналу и социальным вопросам ООО «Сиэнергомаш-БКЗ».

Подчеркнем, что выше среднекраевого показателя (122,2 %) темпы роста заработной платы складываются у работодателей 22 видов экономической деятельности, здесь занят каждый третий работник края.

В то же время эксперты отмечают ряд проблем.

Одной из основных, выделяют они, является «эффект низкой базы» показателей заработной платы. Влияние оказывает и пространственная неоднородность структуры роста заработной платы — показатели номинальной и реальной заработной платы в краевой столице и крупных городах выше, чем в сельской местности и малых городах.

Однако в последние три года заработная плата в сельском хозяйстве растет высокими темпами, прирост к 2018 году составил 1,6 раза. Работодатели сферы сельского хозяйства предлагают конкурентный уровень заработных плат по вакансиям: агроном — до 100 тыс. рублей, тракторист — до 120 тыс. рублей. Отставание от среднекраевого показателя в отрасли сокращается.

В Управлении Алтайского края по труду и занятости населения отмечают, что рост заработной платы в регионе обусловлен законами рынка труда, в том числе из-за наблюдаемого дефицита кадров. Сейчас на 10 вакансий, заявленных в службу занятости региона, претендует 5 человек.

Такие процессы способствуют внедрению принципов бережливого производства и его модернизации, росту производительности труда в экономике.