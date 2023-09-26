В Алтайском крае открыли современный центр по выращиванию сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой

Новый селекционно-семеноводческий центр стал вторым по счету в регионе и первым, созданным на базе коммерческой компании. Выращивание сеянцев с закрытой корневой системой предусмотрено государственной программой «Развитие лесного хозяйства» и стратегией развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Правила лесовосстановления предполагают 20% площадей с закрытой корневой системой в 2023 году и 30% в 2025 году.

Поле доращивания. Фото предоставлено ЛКХ «Алтайлес».

Проект реализовали на базе ООО «Каменский ЛДК» (входит в холдинг «Алтайлес»). Приобретена линия высева, построена теплица и организовано поле доращивания сеянцев. Проектная мощность центра — до 2 млн сеянцев штук в год, есть возможность при необходимости увеличить мощность до 5 млн штук. Первый посев провели в мае, выращенные сеянцы уже готовы к посадке в грунт.

Мастер Владимир Чернаков. Фото предоставлено ЛКХ «Алтайлес».

Быстрота выращивания сеянцев и их высокая приживаемость — главные плюсы технологии в сравнении с сеянцами с открытой корневой системой. На базе холдинга действует 4 лесных питомника, где выращивают посадочный материал традиционным способом — в открытом грунте. Новая технология имеет ряд преимуществ, таких как экономия семенного материала (для выращивания сеянцев с ОКС необходимо 54 кг семян, а для ЗКС 7кг), сокращение сроков выращивания, увеличение сроков посадки (весь вегетационный период с апреля по октябрь), высокая приживаемость (до 95% в первый год), автоматизация производства.

Валерий Логиновский. Фото предоставлено ЛКХ «Алтайлес».

Также нужно отметить, что новая технология минимизирует повреждения посадочного материала в результате пересушивания корневой системы при транспортировке на лесокультурную площадь. Благодаря этому приживаемость посадочного материала гораздо лучше. Сейчас сотрудники центра работают над качеством посадочного материала. Необходимо правильно настроить ряд параметров — освещенность, увлажненность, субстрат, температуру. Центр построен в первую очередь для потребностей предприятий холдинга, но также готов принимать заявки от других предприятий нашего и соседних регионов, — рассказал директор ООО «Каменский ЛДК», кандидат биологических наук Валерий Логиновский.

Место для нового центра выбрано не случайно. Здесь, в Вылково, находится шишкосушилка, где получают семена сосны, а также банк хранения семян. Таким образом, с запуском центра, технология выращивания новых лесов стала замкнутой.

Для холдинга это один из долгожданных и стратегически важных лесных объектов, наше детище. Хочется пожелать сотрудникам интереса в работе, достижения высоких результатов на благо лесов Алтайского края, — подчеркнул генеральный директор холдинга «Алтайлес» Иван Ключников.

Как отметил начальник Вылковского лесохозяйственного участка Виктор Миллер, местные жители позитивно восприняли создание современного производства, так как в селе появляются комфортные рабочие места.

Создание новых лесов на арендованных лесных участках — приоритетное направление работы холдинга «Алтайлес». Ежегодно на десятках тысяч гектаров проводятся посадки и дополнение лесных культур, уходы за ними, выращиваются более 10 млн штук сеянцев.