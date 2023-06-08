В Алтайском крае клиенты МФЦ могут подать заявку в Сбер на регистрацию бизнеса

Благодаря такому сотрудничеству, жителям края стало проще оформить свой статус предпринимателя. Сегодня МФЦ предлагает только услугу по регистрации ИП, и если раньше клиенту было необходимо оформить юридическое лицо, то для этого нужно было посетить еще и ФНС. В Сбере же возможно зарегистрировать ООО с единственным учредителем без посещения налоговой.

Сегодня воспользоваться сервисом можно во всех 70-ти филиалах регистратора — достаточно выбрать соответствующий ярлык в интернет-киоске. Клиенты МФЦ указывают свои ФИО, ИНН и телефон, а далее с заявителями связывается специалист кол-центра Сбера и приглашает в ближайший офис банка для регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета (РБиДОС).

Сервис РБиДОС, который предоставляется банком и компанией «Деловая среда» из экосистемы Сбера, даёт возможность без посещения ФНС зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем.

Услуга предоставляется бесплатно, юридическое оформление статуса предпринимателя происходит всего за один визит в банк. Подробная информация о сервисе размещена на сайте Сбера в разделе «Малому бизнесу и ИП».

Артём Караваев,

заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк: