Успейте подать заявку на конкурс «Лучший товар»

Заканчивается прием заявок на участие в конкурсе «Лучший товар/услуга года», который проводится «Академией проблем качества» (Москва).

Победа в конкурсе «Лучший товар/услуга года» дает следующие преимущества:

Ваша компания на полном основании сможет использовать в рекламе характеристику товара – «Лучший»;

Вы сможете заявить о​ своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной потребителями;

«Знак качества» способствует расширению рынков сбыта и внедрению новых инструментов качества и формирует положительный имидж и повышает деловую репутацию.

В целом победа в конкурсе способствует повышению продаж от 5 до 20% (по оценке Московской Академии качества)

На данный момент более двух десятков компаний уже подали свои заявки на участие в конкурсе. Среди них – продукты и напитки, товары народного и технического назначения, услуги и многое другое.

Подробно ознакомиться с правилами проведения конкурса и подать заявку вы можете на сайте https://lat22.ru