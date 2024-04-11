Условия факторинга для клиента

Факторинг в России становится всё более востребованным. По данным АФК, факторинговыми услугами на конец 2023 года пользуются уже 14 919 компаний — это на 19,7% превышает показатель предыдущего года, и почти на треть больше, чем в конце 2021.

Вы тоже рассматриваете возможность использования факторинга для своего бизнеса, но не уверены, что он вам подойдёт? Давайте разберёмся в условиях получения факторинговых услуг.

Понятие факторинга

Факторинг — услуга для производителей и поставщиков, которые продают товары другим компаниям на условиях отсрочки платежа. В услугу входит финансирование под уступку долга от покупателя, которое позволяет получать оплату за проданный товар сразу после поставки, а также сопутствующие полезные услуги: проверку платёжеспособности и надёжности покупателя, помощь в управлении дебиторской задолженностью.

Основные требования к клиенту

Компания любого размера, поставляющая товары или услуги с отсрочкой платежа другим компаниям.

Ведение основной деятельности в течение последних 3-6 месяцев.

Отсутствие запущенных процедур ликвидации, банкротства, реорганизации.

Отсутствие упоминаний в российском санкционном списке самой компании, её учредителей и руководителей.

Условия использования факторинга

Наличие дебиторской задолженности от покупателя. Если ваши покупатели платят сразу, а не с отсрочкой, факторинг использовать не получится, т.к. он подразумевает финансирование под уступку права требования долга с покупателя.

Отсутствие проблемной задолженности. Если покупатель не заплатил до окончания периода отсрочки, оформить факторинг по сделкам с ним нельзя. Фактор принимает в качестве обеспечения только не просроченную задолженность от надёжных покупателей.

Период отсрочки больше 30, но меньше 180 дней (в редких случаях до 360 дней). Факторинг предлагает краткосрочное финансирование. Если период отсрочки составляет более год – это невыгодно для фактора, риски слишком большие. Если период отсрочки меньше месяца, то оформлять факторинг не имеет смысла – будет больше забот, чем выгоды обеим сторонам.

Сделки только в B2B. Факторинг предназначен только для сделок с другими компаниями, а не для работы с индивидуальными покупателями. Также если покупателей много, а сумма сделок небольшая (например, 100 покупателей с чеками по 30 тысяч), то в факторинге будет отказано.

Понятные условия сделки. Если условия договора поставки сомнительны, фактор может отказать в финансировании. Точно не подходят сложные услуги, в которых трудно определить результат, и поставки товаров с послепродажным обслуживанием.

Преимущества банковского факторинга для клиентов

Факторинг предлагают не только банки, но и специализированные факторинговые компании. Однако первые лидируют в предоставлении этих услуг в России. На это есть несколько причин.

Простое оформление. Проще подтвердить платёжеспособность и не нужно предоставлять данные о компании, если расчётный счёт открыт в том же банке.

Быстрые операции. Скорость перевода не зависит от внешних факторов. Деньги на счёт поступают без задержек.

Безопасность. Банк обеспечивает безопасность переводов и сохранение конфиденциальных сведений. Ему можно доверять.

Широкая партнёрская сеть. Банки сотрудничают с большим количеством клиентов, поэтому предлагают больше возможностей для безрегрессного факторинга.

Готовые инструменты. У крупных банков есть готовые инструменты для аналитики и коммуникации с клиентами. Они могут сделать использование факторинга удобнее и прозрачнее.

ООО «Сбербанк Факторинг»

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