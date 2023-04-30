Уход зарубежных брендов спровоцировал рост стоимости одежды на 30%

После ухода ряда иностранных fashion-компаний с российского внутреннего рынка розничные цены выросли в среднем на 30%.

А объем продаж увеличился на 10−25%, сообщает Forbes.

Цены на одежду, обувь и аксессуары по итогам прошлого года увеличились даже у бюджетных марок. Ключевая проблема — логистика, указывает Газета.Ru.

Однако есть пять брендов одежды на Алтае, которые могут зацепить взгляд. К примеру, швейная фабрика из Барнаула. На рынок фирма вышла в 2004 году, и к нынешнему моменту отшивает более 900 моделей одежды. В своем каталоге товаров Sanger перечисляет уйму вариантов — от джинсовых курток до бомберов и жакетов.