27 июля
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Экономика
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Маркетплейс «РЖД Маркет»: удобно, эффективно, безопасно

На станцию Мелеуз Куйбышевской железной дороги в мае прибыл вагон гречихи, отправленный со станции Бийск Западно-Сибирской магистрали. Его оформление осуществлялось с использованием нового маркетплейса «РЖД Маркет», который продемонстрировал высокие сервисные качества.

Использование маркетплейса «РЖД Маркет», открывает для компаний новые возможности в работе с партнёрами.
Использование маркетплейса «РЖД Маркет», открывает для компаний новые возможности в работе с партнёрами.
Фото предоставлено ОАО "РЖД".

Как рассказал заместитель начальника Западно-Сибирского ТЦФТО (по транспортному обслуживанию) Кенан Абасов, использование современного канала продаж, открывает большие перспективы в работе с партнёрами. Если раньше продавцам приходилось заниматься поиском покупателя, а затем ещё и организацией доставки своего груза по железной дороге, то использование маркетплейса «РЖД Маркет» значительно упрощает эти процедуры. Теперь покупатель публикует в нём предложение о продаже товара, указывает станцию его отгрузки, а расчёт доставки в железнодорожном вагоне производится автоматически нажатием одной кнопки.

И таким образом, покупатель сразу видит цену товара на станции отгрузки, железнодорожный тариф и стоимость предоставления вагона, и быстрее принимает решение, — акцентирует Кенан Абасов.

Опыт продаж партнёры признают успешным, ведь маркетплейс «РЖД Маркет» по общему мнению, удобный (клиент за один день может стать полноценным пользователем сервиса), экономичный, а главное — эффективный канал продаж в сфере B2B. Сейчас на его площадке представлено уже более 1700 компаний, и это число только растёт. Также расширяется продуктовая линейка: от шлакоблоков, металлоконстуркций, пиломатериалов до зернобобовых культур.

Хочу отметить уникальность данного сервиса, сумевшего совместить и продажи, и перевозку товаров в вагонах, — говорит директор ООО «СТК» Виктория Корнилова. — А ещё очень хорошо то, что все сделки проходят внутри «РЖД Маркета», что может гарантировать безопасность расчётов с проверенными продавцами и покупателями, благодаря процедуре аккредитации пользователей.

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  • ОАО "РЖД"

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