Ученый-геополитик рассказал, почему Алтайский край - самый выгодный для России регион

Алтайский край со своим уникальным местоположением может сыграть ключевую роль в экономике страны в современных условиях разворота на Восток. Здесь возможны большие внутристрановые и трансграничные объединения, которые дадут новый толчок экономике. Об этом рассказал кандидат географических наук, доцент АлтГУ Александр Кротов на круглом столе по обсуждению культурного кода региона.

Ближе и дальше

«Алтайский край - уникальный регион в плане географии. Есть одна базисная вещь - мы очень удалены от морей и океанов, - так начал свой доклад Александр Кротов. - Сейчас появился новый термин - «ультраконтинентальная территория». Так вот, мы самые ультраконтинентальные в России, наряду с Тывой и Республикой Алтай, но они гораздо меньше заселены».

По словам ученого, самое центральное место в мире - это условная точка на границе Восточно-Казахстанской области и китайским Синьцзяном - это всего в 300 километрах от нас.

Такая удаленность имела свои исторические плюсы. «До прихода Российской империи здесь не было ни государственности, ни каких-то технологий. Поэтому ассимиляция происходила быстро и с большим успехом», - говорит Кротов.

В результате наш регион стал типично азиатским, но с европейским лицом, сюда пришли представители русского, мордовского, украинского, белорусского, польского этноса, плюс немного прибалтов и в последнее время есть вкрапления среднеазиатских и кавказских народов.

«Пришли люди очень сильные и смелые, - считает эксперт. - Тяжело, знаете ли, идти с Европейской части в Сибирь без железной дороги в XVIII-XIX веках».

ХIХ век. Сереброплавильный завод, закрыт в 1893г., на его месте до 1941г. разместится лесопильный завод. retro.moi-barnaul.ru

Регион стал важнейшим сырьевым ресурсом для страны, и этот характер прослеживается до последнего момента. Только сырье меняется - сначала серебро, потом медь, пушнина. Затем, в Великую Отечественную войну, территория оказалась важна в плане эвакуации. И, конечно, всегда был важен наш земельный клин. Сейчас Алтайский край занимает первое место в России по площади пашни.

Географическое положение, по мнению Кротова, открывает большие возможности для туризма, поскольку здесь один из самых комфортных климатов за Уралом, а в Сибири точно самый привлекательный. Речь идет не только о белокурихинской зоне, но и о степных территориях.

Конкуренция больших экономик

Алтайский край близок к сибирским агломерациям - Новосибирской, Прокопьевско-Новокузнецкой, Томской. Есть возможность создания внутри страны больших региональных кластеров, в том числе крупных корпораций в нескольких отраслях - сельхозмашиностроение, IT, биофармацевтика.

Кротов также отметил, что в последние 20 лет мировая геополитическая картинка очень сильно меняется. Происходит столкновение больших экономик. «В этом смысле наша территория может интересно заиграть, - говорит эксперт. - Мы ближе всех к центральноазиатским странам. Барнаул к семи столицам мира ближе, чем к Москве. Это дает возможно активно развивать трансграничные промышленные кластеры».

Железная дорога СС0

Алтайский край может сыграть ведущую роль в формировании экономических и культурных связей с Востоком (Китай, Средняя Азия, Пакистан, Индия, Вьетнам, Корея и т.д.) и стать одним из ключевых экономических регионов России – логистическим, кадровым и промышленным хабом в новых условиях.

«Мы со своим высоким культурным, промышленным и кадровым потенциалом можем отлично вписаться в экономику макрорегиона, учитывая, что мы граничим со среднеразвитыми страными», - подытожил географ.

Что в будущем

«Хотелось бы видеть развитие наших кооперационных связей как с Центральной Азией, так и с Восточноазиатскими странами, - сказал также Кротов. - Тем более что новый Шелковый путь проходит совсем рядом, в Казахстане. Более того есть Турксиб, железная дорога, идущая в Центральную Азию от Новосибирска - он может также заиграть другими красками».

Кировец. Машиностроение. Трактор. Анна Зайкова, altapress.ru.

Эксперт говорит, что у региона большие возможности как транзитного места: мы можем увязаться новыми дорогами с Тывой, Монголией, Китаем. Он также видит будущее в развитии сельскохозяйственной отрасли, как пищевого ее сектора, так и отраслевого машиностроения, которое было сильно на Алтае в военный и послевоенный период. Последнее может активно пойти в рост как в старом Рубцовском узле, так и в новых кооперациях с Узбекистаном и Казахстаном.