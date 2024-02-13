Число приезжающих в Россию туристов из восточных стран резко выросло в 2024 году. Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая, в сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос в 2,5 раза. Кроме того, Россию стали чаще посещать граждане ОАЭ, Вьетнама и Японии, свидетельствует исследование МегаФона.

Турпоток из Китая в Алтайский край увеличился более чем в два раза.

По статистике оператора, наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуются Москва и Санкт-Петербург. На эти города с учетом их областей приходится более 57% всех поездок китайцев. Помимо приграничных регионов (Приморский край, Амурская область, Забайкальский край) в список самых популярных направлений входят Мурманская, Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошел богатый на исторические и культурные достопримечательности Татарстан. На Алтайский край приходится 0,2% от общего количества путешественников из Поднебесной в России. В сравнении с 2022 годом турпоток из Китая в Алтайский край увеличился на 138%, а в этом году он превысил прошлогодние показатели более чем в два раза.

Во время путешествия по России туристы из Китая тратят больше всего интернет-трафика на приложение WeChat, которое объединяет в себе функции мессенджера, мобильного банка и социальной сети. На него приходится каждый четвертый потраченный китайцами гигабайт.

На втором месте — самый распространенный в Китае мессенджер QQ (около 5% всего трафика), а замыкает тройку популярных приложений поисковик Baidu.com. Кроме того, в российском роуминге китайские туристы активно смотрят видео в TikTok и посещают интернет-магазин Taobao.

Интерес к России растет и среди путешественников из других восточных стран. Турпоток из ОАЭ по объему уступает только китайскому среди азиатских государств и превосходит его по динамике — в сравнении с январем 2023 года число туристов из Объединенных Арабских Эмиратов выросло в 2,8 раза.

На третьем месте — туристы из Японии (рост на 31%). Также российские города пользуются большой популярностью у вьетнамцев (рост на 85% год к году) и иранцев, которых в январе 2024 года приехало на 75% больше, чем в прошлом.

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