Туристы удвоили продолжительность отдыха на Алтае.

Прошедшим летом «меккой» для туристов стал город-курорт Яровое — соленое озеро в Алтайском крае. По сравнению с предыдущим годом количество туристов на его берегах выросло на 20%.
Вторым в рейтинге оказался комплекс природного и экстремального туризма Бирюзовая Катунь, где туристический трафик вырос на 13% по сравнению с прошлым годом. «Бронза» досталась озеру Ая. Озеро посетило на 10% больше гостей по сравнению с летом прошлого года.
По данным Big Data (Биг дата) МТС, треть аудитории летних путешественников составили туристы из соседних сибирских регионов в возрасте 35-44 лет. В среднем гости проводили в крае 5-7 дней и чаще всего путешествовали на собственном автомобиле. При этом, годом ранее средняя продолжительность путешествия составляла 3-4 дня.
С каждым годом Алтайский край привлекает все больше туристов. С помощью Big Data МТС мы можем анализировать турпотоки, прогнозировать нагрузку на сеть и туристическую инфраструктуру. К примеру, видя увеличение мобильного трафика, к маю 2023 года мы обеспечили бесперебойной связью стокилометровый участок Чуйского тракта от Бийска до Горно-Алтайска. В результате все лето туристы пользовались мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/c, которой достаточно для загрузки карт, путеводителей и другого полезного в дороге контента, — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.