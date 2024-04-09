Цифровое счастье: «Ростелеком» повысил качество интернет-услуг для жителей двух Алтаев

В 2023 году «Ростелеком» провел линии связи и оборудования, а также охватил новой цифровой сетью для доступа к скоростному интернету 47,4 тысячи домохозяйств Алтайского края и Республики Алтай. Сегодня федеральный провайдер располагает крупнейшей инфраструктурой связи в двух регионах, общая протяженность которой составляет 17 тысяч километров.

В Алтайском крае «Ростелеком» предоставил техническую возможность для доступа к цифровым услугам 44,6 тысячам семей в 107 населенных пунктах. В Республике Алтай оператор охватил 2,8 тысячи домовладений в 15 селах и деревнях. На 1 апреля 2024 года скоростным интернетом в крае пользуются 70%, в Горном Алтае — 89% абонентов компании. Волоконно-оптические линии связи провайдера обеспечивают скорость передачи данных до 1 Гбит/с и охватывают новостройки, вторичное жилье и частный сектор.

В прошлом году «Ростелеком» модернизировал четыре маршрутизатора широкополосного доступа BRAS*, что в целом увеличило пропускную способность каналов связи для жителей Алтайского края на 160 Гбит/с. В обоих регионах компания модернизировала станционное оборудование, установила в многоквартирных домах 26 новых интернет-коммутаторов, а также заменила абонентам 505 «устаревших» ТВ-приставок и 1552 Wi-Fi-роутеров.

В компании также была установлена система мониторинга качества услуг с помощью искусственного интеллекта. Она распознает низкую скорость, разрывы соединения, плохое качество вещания и другие технические неполадки и устраняет проблемы еще до того, как их заметит абонент.

В результате наших усилий у алтайских абонентов значительно повысилось качество услуг: теперь нет необходимости перезагружать оборудование в вечернее время и выходные дни, высокая скорость позволяет загружать видео, игры и другой “тяжелый” контент. Вполне закономерно улучшилась и работа цифровых сервисов — интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра Wink, домашнего облачного видеонаблюдения, «Умного дома» и «Ключа», — сообщила директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома» Ирина Белкина.

* BRAS (Broadband Remote Access Server) — маршрутизатор широкополосного удаленного доступа, устройство для пропуска абонентского трафика, которое отвечает за распределение скорости передачи данных внутри сервисной сети, когда по одному соединению абонент получает несколько услуг — интернет, телефонию и телевидение.

Справочно: В 2023 году «Ростелеком» построил в городах и других населенных пунктах России 3 000 км волоконно-оптических линий связи и предоставил техническую возможность подключения скоростного интернета для 1,3 млн домохозяйств.

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