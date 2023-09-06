Центробанк увеличит продажи валюты почти в десять раз

ЦБ продаст валюту с 14 по 22 сентября на 150 млрд рублей. То есть по 21,4 млрд рублей в день, сообщил регулятор.

Ранее продавали по 2,3 млрд в день.

В ЦБ объяснили это тем, что так погасится валютный выпуск еврооблигаций.

Выплаты по ним осуществят в рублях, из-за чего часть держателей еврооблигаций может перевести полученные деньги в иностранную валюту.

Такой шаг ЦБ может поспособствовать дополнительному спросу на валюту.

Отмечается, что оставшийся объем валюты равными частями продадут с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024-го.

Ранее эксперт рассказал, как ослабление рубля и повышение ставки ЦБ отразятся на экономике Алтая.