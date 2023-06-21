22 июня
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Экономика

Цены в Алтайском крае растут медленнее, чем в Сибири и России

Цены в Алтайском крае в мае 2023 года росли медленнее, чем в Сибирском федеральном округе (СФО) и России в целом, сообщает отделение Банка России по региону.

Сбережения. Деньги. Заработок.
Сбережения. Деньги. Заработок.
ru.freepik.com

Майское подорожание

По данным ЦБ РФ, в мае годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась по сравнению с апрелем на 0,11 п.п. и составила 1,85%. Вместе с тем, это ниже, чем в СФО (1,98%) и в целом по РФ (2,51%).

Аналитики Банка России объясняют рост инфляции увеличением издержек в сфере непродовольственных товаров, а также повышением спроса на туристические услуги.

Инфляция май-2023.
Инфляция май-2023.
cbr.ru.

Продовольственные товары

Стоимость продовольственных товаров продолжила снижаться. Если в апреле их удешевление в годовом выражении составляло 0,98%, то в мае — уже 1,85%. Финансовый регулятор объясняет это, в первую очередь, рекордным урожаем пшена и гречки.

Рост продуктивности молочного стада привел к увеличению предложения сырого молока и, соответственно, снижению цен на него. Кроме того, большие запасы готовой молочной продукции привели к удешевлению творога, сметаны и сливок.

Объем производства кондитерских изделий в целом по РФ росли, поэтому в Алтайском крае, как и в прочих регионах страны, замедлился годовой рост цен на шоколад и «кондитерку».

На территории новых кварталов появятся минимаркеты качественных фермерских продуктов «Алтайское особое»
На территории новых кварталов появятся минимаркеты качественных фермерских продуктов «Алтайское особое»
Анна Зайкова.

Непродовольственные товары

Годовой рост цен на непродовольственные товары в апреле составлял 0,21%, однако в мае увеличился до 0,60%. Это обусловлено, в первую очередь, повышением розничных цен на бензин из-за того, что ряд НПЗ закрылся на ремонт, спрос превысил предложение, а игроки ожидали корректировки топливного демпфера.

Кроме того, перестройка производственных цепочек привела к подорожанию отечественных легковых автомобилей. Иномарки тоже подорожали — из-за ослабления рубля и роста транспортных издержек.

Интерьер нового автомобиля Gelandewagen.
Интерьер нового автомобиля Gelandewagen.
Mercedes-Benz

Услуги

В сфере услуг цены также повышались. В мае годовой прирост достиг 11,29%, тогда как в апреле этот показатель составлял 9,85%. Аналитики ЦБ в качестве причины указывают рост спроса на внутренний туризм и, как следствие, подорожание авиа- и ж/д билетов.

Тренды и прогнозы

Инфляционные тренды Алтайского края соответствуют общероссийским. В целом по стране так же наблюдается рост стоимости непродовольственных товаров и услуг, а также удешевление продуктов питания.

Инфляция май-2023.
Инфляция май-2023.
cbr.ru.

Что касается Сибирского федерального округа, то семь из 10 входящих в него регионов демонстрируют инфляцию от 1,5% до 3% и только в трех регионах ее уровень оказался ниже 1,5% — в Новосибирской и Омской областях, а также в Хакасии.

В части прогнозов на краткосрочную перспективу Центробанк ожидает постепенного усиления ценового давления, которое, по мнению регулятора, уже началось.

Банк России:

В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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