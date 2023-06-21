Цены в Алтайском крае растут медленнее, чем в Сибири и России

Майское подорожание
По данным ЦБ РФ, в мае годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась по сравнению с апрелем на 0,11 п.п. и составила 1,85%. Вместе с тем, это ниже, чем в СФО (1,98%) и в целом по РФ (2,51%).
Аналитики Банка России объясняют рост инфляции увеличением издержек в сфере непродовольственных товаров, а также повышением спроса на туристические услуги.
Продовольственные товары
Стоимость продовольственных товаров продолжила снижаться. Если в апреле их удешевление в годовом выражении составляло 0,98%, то в мае — уже 1,85%. Финансовый регулятор объясняет это, в первую очередь, рекордным урожаем пшена и гречки.
Рост продуктивности молочного стада привел к увеличению предложения сырого молока и, соответственно, снижению цен на него. Кроме того, большие запасы готовой молочной продукции привели к удешевлению творога, сметаны и сливок.
Объем производства кондитерских изделий в целом по РФ росли, поэтому в Алтайском крае, как и в прочих регионах страны, замедлился годовой рост цен на шоколад и «кондитерку».
Непродовольственные товары
Годовой рост цен на непродовольственные товары в апреле составлял 0,21%, однако в мае увеличился до 0,60%. Это обусловлено, в первую очередь, повышением розничных цен на бензин из-за того, что ряд НПЗ закрылся на ремонт, спрос превысил предложение, а игроки ожидали корректировки топливного демпфера.
Кроме того, перестройка производственных цепочек привела к подорожанию отечественных легковых автомобилей. Иномарки тоже подорожали — из-за ослабления рубля и роста транспортных издержек.
Услуги
В сфере услуг цены также повышались. В мае годовой прирост достиг 11,29%, тогда как в апреле этот показатель составлял 9,85%. Аналитики ЦБ в качестве причины указывают рост спроса на внутренний туризм и, как следствие, подорожание авиа- и ж/д билетов.
Тренды и прогнозы
Инфляционные тренды Алтайского края соответствуют общероссийским. В целом по стране так же наблюдается рост стоимости непродовольственных товаров и услуг, а также удешевление продуктов питания.
Что касается Сибирского федерального округа, то семь из 10 входящих в него регионов демонстрируют инфляцию от 1,5% до 3% и только в трех регионах ее уровень оказался ниже 1,5% — в Новосибирской и Омской областях, а также в Хакасии.
В части прогнозов на краткосрочную перспективу Центробанк ожидает постепенного усиления ценового давления, которое, по мнению регулятора, уже началось.
Банк России:
В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.