19 апреля
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Экономика

Цены на авиабилеты могут подорожать на 15−30%

Билеты на внутренние авиарейсы могут подорожать на 15−30% по сравнению с 2022 годом из-за снижения субсидирования, сообщает ТАСС.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Об это рассказал Заместитель Министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону 2023 года.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%", — отметил он.

Также он добавил, что не исключает возможность снижения количества внутренних перелетов.

В 2022 году авиакомпании РФ получили 100 млрд рублей на возмещение операционных расходов на полеты внутри страны в условиях санкций.

В 2023 году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд рублей.

Ранее алтайский переработчик молока рассказал, будет ли снижаться цена на сыр и масло в магазинах.

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