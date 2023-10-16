ЦБ представил новые купюры номиналом 1000 рублей и 5000 рублей

Как сообщает ЦБ России, новая тысячерублевая купюра посвящена Приволжскому федеральному округу. На ней изображен Нижний Новгород, раньше на купюре красовался Ярославль.

Основной фигурой, изображенной на банкноте, является Никольская башня Кремля. Также можно заметить слияние Оки и Волги, ее еще называют стрелкой, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Зампред Банка России Сергей Белов уточнил:

"На оборотной стороне объединяющий элемент — великая река Волга. Мы видим также Жигулевские горы, плывущий теплоход".

На обороте купюры изобразили музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Не обходится и без герба РФ на лицевой стороне, на обратной же изображен год изготовления банкноты - 2023.

Новая тысячерублевая купюра. ЦБ России.

Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. За основу лицевой стороны взяли изображение стелы "Европа — Азия", на обороте находится памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Новая пятитысячная купюра. ЦБ России.

Несмотря на новый дизайн, ЦБ сохранили цветовую палитру купюр. Банкноты остались в бирюзовой и красной цветовой гамме.

С помощью QR-кода, нанесенного на купюры, можно перейти на сайт Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

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