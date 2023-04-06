Три ограничения для открытия ООО в Москве

Москва — это город с огромным потенциалом для открытия и ведения бизнеса. Поэтому многие предприниматели стремятся зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью в столице России.

Это связано со множеством причин.

В частности, в Москве:

Более 13 миллионов человек. И любой из них может стать потенциальным покупателем , контрагентом , партнером или работником вашей компании.

контрагентом партнером или работником вашей компании. Развитая инфраструктура — постоянно развивается транспортная система , работает множество бизнес-центров и других заведений , которые могут быть полезны для вашего бизнеса.

работает множество бизнес-центров и других заведений которые могут быть полезны для вашего бизнеса. Много инвестиций — здесь большое количество инвесторов , которые могут помочь вам получить финансирование для компании.

Но как же зарегистрировать ООО в столице России? А очень просто — процедура почти ничем не отличается от регистрации компаний в других регионах. Но важно знать, что в Москве имеются отдельные особенности при открытии компании.

Юридический адрес

Юридический адрес — место, по которому компания числится в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Это обязательный реквизит любого юридического лица. Без него компанию открыть не получится.

Юридический адрес предоставляется, например, при аренде помещения. Но, как известно, аренда помещения может стоить крайне дорого. Особенно в Москве, где стоимость недвижимости в среднем выше, чем по всей остальной России.

Поэтому для экономии можно арендовать право на регистрацию в качестве юр адреса. Например, на сайте компании «Мегаполис Групп» можно посмотреть более 100 адресов в Москве по ссылке: https://юр-услуга.рф/moskva.

Наименование

Вы можете подобрать любое наименование, которое не противоречит статье 1473 Гражданского кодекса России.

Но в столице России действует ограничение на использование слов «Москва», «московский» и т. п. Это было сделано в том числе для того, чтобы компании не получали недобросовестного конкурентного преимущества.

Чтобы использовать слово «Москва» и/или его производные, требуется согласие Геральдического совета при Департаменте культуры г. Москвы.

Руководитель

У налоговой в Москве есть негласное требование, чтобы руководитель будущей компании был зарегистрирован (прописан) в Москве или хотя бы в Московской области.

Если руководитель из других регионов, то налоговая может отказать в открытии ООО.

Отметим, что налоговая скорее всего выдвигает требование к прописке директора, чтобы лучше контролировать процесс регистрации ООО.

Выводы

Москва — один из лучших городов для ведения бизнеса.

Регистрация ООО почти ничем не отличается от регистрации в других городах России.

Для экономии денег можно арендовать юридический адрес.

Использовать в наименовании компании слово «Москва» и производные от него можно только по согласованию.

Ген. директор крайне желательно должен быть прописан в Москве или МО.

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