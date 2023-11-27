Три месяца новаций. Первые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Сити Бэйкер»

Промежуточные итоги первых трех месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 20 ноября на ООО «Сити Бэйкер». Проект реализовывался при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере повышения производительности труда.

В рамках анализа пилотного потока «Оптимизация процесса производства ореха со сгущенкой» рабочая группа выявила 20 проблем. В результате на эталонном участке были реализованы мероприятия по созданию эффективного и безопасного рабочего места по системе 5С, разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест, внедрили в работу почасовой производственный анализ.

Также в рамках нацпроекта проведена работа по составлению матрицы компетенций, проанализированы навыки и умения каждого сотрудника. Ведется анализ эффективности работы линии АЛПО-300 (ОЕЕ).

Руководитель проектного офиса Олег Зайцев презентовал реализованные мероприятия в рамках проекта, отметил лучших сотрудников предприятия.

Теперь, в последующие три месяца, рабочей группе предстоит реализовать шаги, направленные на достижение целей проекта, согласно установленным срокам. Также необходимо внедрить систему предложений по улучшению, составить план охвата проектной деятельностью всех ключевых потоков предприятия.

Собственник ООО Антон Менько, выступая на дне информирования, поблагодарил участников рабочей группы за помощь и проделанную работу, выразил благодарность сотрудникам Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) за возможность увидеть работу предприятия под другим углом, отметил важность полученного опыта и знаний для применения на все ключевые потоки предприятия. Также он подчеркнул, что впереди у предприятия большая работа.

Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер отметил важность вступления компании в национальный проект «Производительность труда», поблагодарил присутствующих за оказанное доверие, а также поздравил с первыми результатами и пожелал удачи в работе для достижения поставленных целей в проекте.

А представитель министерства экономического развития Алтайского края Людмила Куркова напомнила о выгодах для предприятия от вступления в национальный проект «Производительность труда», пожелала успехов в плодотворной работе по реализации всех намеченных целей в рамках проекта.