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Экономика

Тренинг на «Фабрике офисных процессов» прошли представители «Алтайского Бизнес-Сообщества»

Обучение на «Фабрике офисных процессов» состоялось 31 марта для представителей 11 компаний малого и среднего бизнеса, являющихся участниками АНО «Алтайское Бизнес-Сообщество».

Обучение на «Фабрике офисных процессов».
Обучение на «Фабрике офисных процессов».
Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Отметим, что «Фабрика офисных процессов» действует в Алтайском крае в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Обучение было проведено тренерами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

В рамках тренинга, проходившего в игровой форме, представители «Алтайского Бизнес-Сообщества» за один рабочий день прожили целый квартал, во время которого оптимизировали процесс заключения договоров снабжения, а также расширяли знания и навыки в области бережливого производства.

Мероприятие очень понравилось, даже скорее вдохновило: игровая ситуация смоделирована, на мой взгляд, очень грамотно и очень близко к реалиям бизнеса, проигрывать ее с командой предпринимателей, где каждый замотивирован на обучение и максимальную отработку поставленной задачи, было очень здорово. Моим главным инсайтом стало увидеть, как изменяется на каждом этапе внедрения улучшений настроение и удовлетворенность команды: от нулевого до 10 баллов!, — отметила Ольга Сорокина, директор бухгалтерской компании «1+1», комментируя участие в обучении.

Напомним, «Фабрика офисных процессов» представляет собой учебную площадку, на которой участники в реальном офисном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

Фабрика базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть данного метода заключается в том, что обучение происходит посредством решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег, и с помощью применения инструментов бережливого производства.

Как показывает практика, после такого опыта повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.

СПРАВКА

Фабрика функционирует на базе центра «Мой бизнес», реализующего нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

Принять участие могут представители предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда», субъектов малого предпринимательства, учебных заведений, органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации и прочие участники по согласованию.

Подать заявку на участие можно по телефону: 20−65−56 или электронной почте: rck22@alregn.ru.

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