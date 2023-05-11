Трехмесячные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» подвели на ООО «Чарышское»

Промежуточные итоги трех месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда» подвели 27 апреля 2023 года на ООО «Чарышское» при поддержке регионального центра компетенций в сфере повышения производительности (РЦК). В мероприятии приняли участие коллектив компании, эксперты РЦК и представитель Министерства экономического развития Алтайского края.

Анализируя пилотный поток «Оптимизация процесса производства сырого молока», рабочая группа выявила 41 проблему. На эталонном участке сотрудники производства реализуют мероприятия по созданию удобных и безопасных рабочих мест по системе 5С, разработаны стандарты рабочих мест, внедрены в работу производственный анализ, лист решения проблем, анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), инфоцентр фермы.

Чтобы тиражировать знания на предприятии, по программе Федерального центра компетенций были подготовлены два инструктора по инструментам бережливого производства, проведены первые обучения для сотрудников производства.

Также в компании разработали и утвердили план мероприятий по достижению целевого состояния пилотного потока, согласно утвержденным датам и закрепленным ответственным началась его реализация.

На совещании с сотрудниками пилотного потока и рабочей группы, руководитель проекта РЦК Елена Моргуль презентовала промежуточные результаты проекта, целевые ориентиры на следующий трехмесячный цикл внедрения улучшений.

За результативную работу генеральный директор Марлен Мкртчян поблагодарил команду и торжественно наградил 17 самых активных участников рабочей группы ценными подарками.

Завершая встречу, заместитель начальника управления, начальник отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края, администратор региональных проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда» и «Системные меры по повышению производительности труда», Александр Косарев поздравил команду предприятия с достигнутыми результатами и выразил благодарность руководству за высокую активность и вовлеченность в проект.

Также он пожелал рабочей группе и сотрудникам производства сохранения активности и результативности в следующие три месяца активной фазы проекта.

В ближайшее время предприятию предстоит активная работа команды проекта по реализации плана мероприятий, достижению целевого состояния пилотного потока, внедрению системы предложений по улучшению, проведению конкурса по системе 5С на производстве, а также составлению плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия.