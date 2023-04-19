Требуются тысячи работников. Количество предприятий ОПК на Алтае утроилось

Список предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Алтайском крае за 2022 год вырос в 3,5 раза, теперь в него входит 35 организаций. По итогам 2022 года объем выпускаемой продукции в целом по отрасли вырос на 27%, за первый квартал текущего года — на 23%.

Стратегический поворот

Как развивается ОПК Алтайского края, на прошедшем 18 апреля в Барнауле совещании по подведению годовых итогов работы промышленного и энергетического комплексов края рассказали министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка, а также председатель алтайского регионального отделения «Союза машиностроителей России», директор АО «АПЗ «Ротор» Максим Коновалов.

Максим Коновалов,

директор АО «АПЗ «Ротор»:

В 2022—2023 году стратегический вектор работы отрасли был кардинально изменен. Если раньше важнейшей задачей являлось проведение диверсификации, то теперь первоочередной целью становится направление всех ресурсов на обеспечение возросших задач по обеспечению армии необходимой продукцией.

В цехе завода. Девочка укладывает болванки снарядов ( 1942 год) Всеслод Тарасевич/МАММ/МДФ/russfoto

Требуются тысячи работников

С осени 2022 года остро встала проблема укомплектования предприятий ОПК квалифицированными кадрами. В настоящее время на них работают свыше 24 тыс. человек. Дополнительно в отрасль привлечено около 2000 человек и эта цифра будет расти и дальше.

Где-то набирают десятки человек, где-то потребность составляет более тысячи. Если в 2021 году средняя зарплата в алтайском ОПК составляла 38 тыс. рублей, то сейчас — уже порядка 51 тыс. рублей. По словам Вячеслава Химочки, наиболее остро кадровая проблема стоит перед «Барнаултрансмашем», «Сибприбормашем» и рубцовским филиалом «Уралвагонзавода».

Усилена работа центров занятости по привлечению на оборонные заводы безработных граждан, дополнительная работа проводится с учебными заведениями, приглашаются люди из других населенных пунктов. Ряд предприятий в рамках взаимодействия с УФСИН России по Алтайскому краю привлекает к работам осужденных.

ИК-3 , производство. Анна Зайкова.

Не снарядами едиными

Однако тяжелой промышленностью деятельность ОПК не исчерывается. Еще одной отраслью, в которой в 2022 году был увеличен государственный оборонный заказ, стала промышленность легкая. Именно производство одежды показало наибольший прирост оборонной продукции, увеличившись на 62,7%.

Помимо традиционного выпуска формы и спецодежды, для обеспечения военнослужащих и добровольцев необходимой экипировкой малые и средние предприятия отрасли перестроились на выпуск новых видов продукции, среди которых: спальные мешки, балаклавы, рюкзаки, дождевики и пр.

Армия FreePik

И снова кадры

По словам Вячеслава Химочки, основной проблемой для швейных производств, так же, как и для предприятий оборонного комплекса, остается нехватка кадров. В частности, по профессии «швея». Только крупные предприятия региона готовы трудоустроить порядка 400 человек по данной специальности.

Для системного решения этой проблемы запущен федеральный проект «Профессионалитет». В рамках проекта на базе «Алтайской академии гостеприимства» создан образовательно-производственный центр, в котором на современном оборудовании и в тесной связке с будущим работодателем «БТК групп» обучаются швеи. Ежегодный выпуск с 2024 года будет составлять не менее 75 швей.

Швеи в Алтайской академии гостеприимства. Антон Червяков , https://www.altairegion22.ru/

Самый масштабный проект

Вячеслав Химочка отметил, что в легкой промышленности Алтайского края реализуется самый масштабный в сфере обрабатывающих производств инвестиционный проект — на площадке Барнаульского меланжевого комбината ведется комплексная модернизация, общая стоимость которой составит порядка 13 млрд. рублей.

Вячеслав Химочка,

глава минпромэнерго АК:

В настоящее время реализуется первый этап программы — проект «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики», стоимостью более 5 млрд рублей. По его результатам будут расширены производственные мощности по выпуску готовых тканей до 12 млн. погонных метров в год, увеличится ассортимент готовой продукции в 1,5 раза к текущему уровню, будет создано порядка 300 новых рабочих мест.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова.

Он также добавил, что министерством промышленности и энергетики Алтайского края оказывается всесторонняя поддержка этому проекту, в котором, к слову, задействованы средства инфраструктурного бюджетного кредита.