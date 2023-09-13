Торги на срочном рынке Мосбиржи приостановлены

Причина остановки - сбои в работе торгово-клиринговой системы, сообщил РБК.
Курс доллара - 95,92 рубля. Евро - 102,23 рубля.
Ранее сибиряки озвучили свое видение разворота экономики на Восток.
На срочном рынке Мосбирже 13 сентября приостановили торги с 9:30 по московскому времени.
Причина остановки - сбои в работе торгово-клиринговой системы, сообщил РБК.
Курс доллара - 95,92 рубля. Евро - 102,23 рубля.
Ранее сибиряки озвучили свое видение разворота экономики на Восток.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter