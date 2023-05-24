Технологии, предпринимательский дух и команда. Алтайский Сбер о составляющих успеха в непростые времена

В прошлом году финансовая сфера, как никогда, была в центре внимания. Среди банков больше всего новостей было связано со Сбербанком. Накануне Дня российского предпринимательства altapress.ru поговорил с управляющим Алтайским Сбером Иваном Шешиковым о том, как отделение пережило 2022 год, какие позитивные изменения случились в деятельности банка, и на другие темы.

Ответы на вызовы времени

— Иван Александрович, последние несколько лет для российской экономики были непростыми. Как 2022 год пережило Алтайское отделение Сбербанка? Какие вызовы стали наиболее острыми, и как банк с ними справлялся?

— Как и всему бизнесу, нам приходилось очень оперативно принимать решения, по-другому выстраивать процессы и работу с клиентами. Искали новые возможности в ситуации, когда прежние инструменты и продукты или стали менее актуальными, или оказались недоступны.

В целом, если смотреть на результаты прошлого года, то мы успешно справились с вызовами. Об этом говорит рост наших ключевых бизнес-показателей. Например, выросли наши кредитные портфели, и увеличились пассивы в корпоративном сегменте и розничном блоке. Успешно пережить год нам, конечно, помогли высокие технологии, но роль команды по-прежнему остаётся огромной. Также отмечу и настрой алтайского бизнеса: предприниматели не падают духом, активно развиваются, переориентируются, выходят на новые рынки — это тоже одна из составляющих позитивного развития отделения.

— Сбер — гибкая система, подстраивающаяся под реалии рынка и потребности клиентов. Как он меняется для соответствия духу времени?

— Развиваем технологии и придерживаемся клиентоцентричного подхода в своей работе — предлагаем продукты под потребности клиентов. Сегодня в Сбере рассмотрение кредитных заявок от малого бизнеса проходит за три минуты, от крупного — за семь! В офисах банка или через наш сайт можно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем и открыть расчетный счет, и готовые документы получить в считанные дни. Представляете, чтобы открыть бизнес, больше не нужно посещать разные инстанции, тратить время и деньги — обратились в Сбер (офис или сайт) и получили услугу бесплатно.

Если говорить о решении квартирного вопроса, то банк развивает свои ипотечные продукты так, чтобы соответствовать потребностям и возможностям клиентов. Например, у нас есть продукт «Своя ставка», по нему клиент может снизить процентную ставку. Продолжаем развивать онлайн-ипотеку, чтобы жилищный кредит можно было оформить полностью без посещения банка, улучшаем условия по программе кредитования индивидуального жилищного строительства.

Благодаря цифровым решениям Сбера и его партнёров, в Алтайском крае можно получить электронный рецепт, и он всегда будет под рукой — в мобильном приложении, а в Республике Алтай пользоваться инновационной билетной системой. Мы можем предложить продукт или сервис, пожалуй, для всех жизненных ситуаций или потребностей бизнеса.

Флагман новаций

— Сбербанк в последние годы был лидером не только по объему, количеству клиентов, но и по новшествам, выводимым на рынок. Какие ноу-хау появились в Алтайском отделении за прошедший год?

— Выделю несколько нововведений, интересных бизнесу. Одно из них, которое по-настоящему впечатляет своим результатом, это использование возможностей искусственного интеллекта при кредитовании. Предприниматели могут самостоятельно рассчитать свой кредитный лимит в мобильном приложении. Нейросеть также помогает в принятии банком решения о выдаче средств.

В прошлом году мы стали помогать корпоративным клиентам вести бизнес с партнёрами из Индии, Китая и других стран. Сегодня это — одно из важнейших направлений по импорту и экспорту. Оказываем поддержку бизнес-клиентам отделения, которые выходят в другие регионы страны. Благодаря этому, например, застройщики Алтая ведут строительство жилых объектов в шести регионах России, помимо Алтайского края и Республики Алтай.

— Одно из главных новшеств, внедряемое повсеместно — это использование искусственного интеллекта. Какова сегодня роль личности в банковском деле? Может ли нейросеть заменить живых сотрудников?

— Сегодня для нас искусственный интеллект — полноценный рабочий инструмент, который помогает в огромном количестве процессов. Выше я говорил о рассмотрении кредитных заявок за рекордное время, это происходит благодаря внедрению инструментов ИИ. Технологии помогают нам и в вопросах кибербезопасности — система фрод-мониторинга Сбера является одной из самых эффективных в мире.

Да, технологии стали играть колоссальную роль, и в каких-то процессах нейросеть действительно может заменить сотрудников, взять на себя рутинные операции. Но не стоит забывать, что технологии создают люди. Для бесперебойной работы всех сервисов нужен ежедневный колоссальный труд огромной команды высококвалифицированных специалистов.

Кредитный интерес

— На протяжении всего 2022-го, да и в начале 2023 года отмечался спад кредитования физлиц — по мнению экспертов, население переходит к сберегательной модели поведения. Действительно ли это так? Имеем ли мы дело с кратковременным спадом или это долгосрочный тренд?

— Кредитный портфель физических лиц в Алтайском отделении вырос по итогам прошлого года, поэтому мы не можем говорить о спаде в кредитовании. На рост портфеля повиляли ипотечное кредитование и выдачи Кредитной СберКарты, пользующейся стабильным спросом. Она обладает рядом преимуществ, которые и позволили нам показать высокие результаты продаж. Потребительское кредитование осталось на прежнем уровне, спада в нём тоже не было.

— Один из важнейших индикаторов состояния экономики — это динамика ипотечного кредитования. Как сейчас обстоят дела на рынке ипотечной недвижимости?

— В целом показатели прошлого года сопоставимы со средними значениями предыдущих трёх лет. Интерес к ипотеке сохраняется высокий. Поэтому можно сказать, что ситуация довольно оптимистичная. И если потребуется ипотека, Сбер сможет сделать интересное и выгодное предложение.

Сбер и экономика края

— Как вы думаете, почему на алтайский бизнес практически не повлияли санкции? Видно, что настроение у бизнеса в целом оптимистичное: 93% руководителей, опрошенных минэкономики края, намерены продолжать инвестиции.

— Бизнес работает и старается адаптироваться к новой реальности. Так, на Алтае в последние годы предприятия много внимания уделяли модернизации своих производственных мощностей, в период санкций они смогли изменить структуру или характеристики предлагаемых товаров для новых покупателей. Продукция наших компаний по качеству и ассортименту востребована не только на российском, но и азиатском рынках. Например, один из наших клиентов производит растительное масло и сумел, в том числе с помощью нашего продукта, серьёзно увеличить экспорт своего товара в Китай.

— Вы назначены управляющим в начале года. Как чувствуете себя в этой должности? Что удалось сделать за первый квартал, каковы дальнейшие планы?

— Опыт управления отделением смог получить в 2022 году — практически всю его вторую половину исполнял обязанности управляющего. Я понимаю, что мне предстоит пройти новый большой путь в расширении своих профессиональных знаний и навыков за рамками корпоративного бизнеса, где чувствую себя достаточно уверено, потому что этот сегмент для меня родной — в нём началась и развивалась моя карьера. На должность управляющего перешёл с позиции заместителя по корпоративному блоку.

Поэтому я бы говорил о результатах не одного первого квартала, а как минимум с лета прошлого года. Выделил бы успехи в проектном финансировании. На строительном рынке высокая конкуренция, но в прошлом году все клиенты, которые выбирали между банками, в итоге отдавали предпочтение Алтайскому Сберу. Застройщики доверяют банку и его экспертизе и делают выбор в пользу наших программ.

В прошлом году мы вышли на новый уровень взаимодействия с регионом в вопросах цифрового развития. Минувшей осенью в Москве было подписано соглашение о цифровизации между правительством Алтайского края и Сбером по внедрению в регионе передовых цифровых сервисов в социальной сфере и медицине. Цифровизация бизнеса и жизни — направление, в котором Сбер серьёзно преуспел, наш край не является исключением. Нам доступна как доставка на дом продуктов за 15 минут, так и лекарств из аптеки. За отправкой и получением посылок жители также идут в наши офисы.

В прошлом году в Барнауле мы запустили два офиса нового формата, где клиенты могут приобрести как финансовые продукты, так и цифровые сервисы. Там есть так называемая фиджитал полка с девайсами Сбера и установлены банкоматы, которые могут работать по биометрии и выдавать деньги буквально по улыбке. В таких офисах нет барьеров, а обслуживают клиентов за столиками, как в кафе.

Выделил эти результаты, но команда добилась и многих других успехов — я благодарен ей за это.

Факт По программе Мин­экономразвития России, благодаря передовым технологиям, в прошлом году было оформлено в 10 раз больше кредитов, чем в 2021 году. Таким образом удалось оказать поддержку почти 600 клиен­там МСП.

Цифры В первом квартале этого года кредитный портфель в рознице прирос на 7 млрд рублей. По итогам 2022 года Алтайский Сбер выдал ипотечных кредитов почти на 25 млрд рублей.

ПАО Сбербанк.