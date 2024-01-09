11 января
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Экономика

Тарифы на холодную воду вырастут в Барнауле с 2024 года

Для жителей Барнаула с 1 июля 2024 года тариф на холодную воду повысится на 18,5%, а тариф на водоотведение вырастет на 20%, сообщает "Толк".

Счетчик воды.
Счетчик воды.
СС0.

Повышение платежей объяснил Барнаульский водоканал.

С 1 июля 2024 года величина платы для одного человека за услуги холодного водоснабжения и водоотведения увеличится на 53,51 рубля в месяц.

Подчеркивают, что системе водоснабжения и водоотведения Барнаула и пригорода нужно в постоянное обслуживание и модернизация. В связи с этим водоканал запланировал масштабные работы для улучшения коммунальной инфраструктуры.

Так, модернизируют водопроводные очистные сооружения №1, которые обеспечивают чистой водой 90% жителей города. На эти работы направят около миллиарда рублей.

Ранее мы писали, зачем на Алтае "привязали" электро-тарифы к объему.

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