Тарифы на холодную воду вырастут в Барнауле с 2024 года

Повышение платежей объяснил Барнаульский водоканал.
С 1 июля 2024 года величина платы для одного человека за услуги холодного водоснабжения и водоотведения увеличится на 53,51 рубля в месяц.
Подчеркивают, что системе водоснабжения и водоотведения Барнаула и пригорода нужно в постоянное обслуживание и модернизация. В связи с этим водоканал запланировал масштабные работы для улучшения коммунальной инфраструктуры.
Так, модернизируют водопроводные очистные сооружения №1, которые обеспечивают чистой водой 90% жителей города. На эти работы направят около миллиарда рублей.
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