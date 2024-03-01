Свежесть, авторство и новизна. Как изменились два культовых заведения Барнаула — «Золотая подкова» и «Рыжая цапля»

— В конце 2023 года у загородного комплекса «Золотая подкова» появилось новое меню. В чем его особенность?
— Меню нашего загородного комплекса мы меняем не так часто, поэтому можно считать это важным событием. Действительно, в конце 2023 года полностью обновлено банкетное меню. В нем мы расширили линейку салатов и горячих блюд, дополнили ассортимент фирменных закусок.
В уже полюбившиеся классические блюда постарались привнести свежесть, авторство и новизну. Теперь наше банкетное меню на любой вкус — есть и индейка, и говядина, и креветки, и рыба. У нас теперь 10 только салатных позиций.
В разработке нового меню помимо нашего шеф-повара Вячеслава Андреева участвовал известный ресторанный специалист Данил Шахов.
Могу сказать, что новое меню получилось не только невероятно вкусным и оригинальным, но и красивым. Теперь каждый посетитель может увидеть, как конкретное блюдо будет выглядеть вживую.
— Какие отзывы получили от посетителей?
— Посетители уже оценили наши новинки, отзывы получаем только положительные.
В конце прошлого года прошла презентация нового меню для представителей сферы event — организаторов мероприятий и торжеств, ведущих, фотографов и видеографов.
Отклики были позитивные. Те предложения, которые они выдвинули, мы уже учли. Больше всего всех впечатлили наши горячие блюда с нестандартной подачей, которую можно сделать яркой и запоминающейся. Такая подача может стать настоящей «фишкой» любого события или праздника.
— Какие еще изменения увидят ваши гости в ближайшее время?
— Изменений будет много. В настоящий момент мы занимаемся ребрендингом загородного комплекса. У «Золотой подковы» обновится логотип и вся визуальная часть.
К летнему сезону будет проведено масштабное обновление просторного белого зала, установлена новая мебель. Также проведем косметические изменения открытой части комплекса, чтобы она стала еще красивее и уютнее для наших гостей.
— В ресторанном бизнесе подобные изменения — это дань моде или неотъемлемый процесс?
— Каждое заведение имеет определенный цикл существования, обычно это три-пять лет. По его истечению требуются преобразования.
Предыдущие меню мы успешно использовали три года. Затем почувствовали необходимость в обновлении, в глотке свежего воздуха.
Что касается веяний моды, то могу сказать, что, несмотря на то, что у нас в большей степени классическое заведение, за современными тенденциями мы все равно следим.
— Вы развиваете еще один известный в Барнауле ресторан «Рыжая цапля». Ждут ли его изменения?
— Все секреты пока раскрывать не буду, только чуть-чуть приоткрою завесу тайны. Действительно, ресторан «Рыжая цапля» будет меняться. Уже в скором времени наши посетители смогут своими глазами это увидеть.
— В Барнауле достаточное количество грузинских ресторанов. Чем на их фоне выделяется «Рыжая цапля»?
— В первую очередь, своей визуальной аутентичностью. В отделке зала у нас использованы в основном камень и дерево — материалы, которые ассоциируются с самой Грузией.
Надо отметить, что в большинстве грузинских ресторанов представлена преимущественно европейская кухня с легких национальным колоритом. В меню «Рыжей цапли», напротив, преобладают настоящие национальные позиции. Где еще в Барнауле можно попробовать уникальные блюда Грузии?
Для их приготовления мы специально заказываем специи и ингредиенты в Грузии, что позволяет нам хранить и передавать посетителям гастрономические традиции этой удивительной страны.
— Вы уже проводили в ресторане традиционное грузинское застолье Супра. В чем особенность этого события?
— Супра — яркий колоритный праздник, который 29 февраля мы провели в Барнауле во второй раз. Посетителей ждала развлекательная программа, мастер-классы по приготовлению хинкали, подарки и, конечно, много вкусной грузинской еды.
А еще подготовили маленький сюрприз — каждого посетителя угощали фирменным коктейлем «Рыжая цапля». Никто на нашем празднике не остался равнодушным.
Семейный ресторан «Рыжая цапля»
Барнаул, Взлётная, 57
Режим работы: с 12.00 до 24.00
Загородный комплекс «Золотая подкова»
Барнаул, ш. Ленточный бор, 31
+7 (3852) 55-45-77
+7 923 658-85-39
podkova2016@mail.ru
www.z-podkova.ru
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