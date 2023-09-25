Субсидии на оплату коммуналки увеличатся в России

По словам депутата Разворотневой, на субсидии по оплате ЖКУ может рассчитывать большее количество россиян.

В связи с повышением коммунальных тарифов в России, субсидии на их оплату выдадут большему числу граждан. Об этом сообщила Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ.

По ее словам, субсидии выплачиваются исходя из доходов и расходов семьи на оплату коммунальных услуг.

"Регион устанавливает тот порог по соотношению расходов на коммунальные услуги и доходов семьи, после которого они имеют право на субсидию. В большинстве регионов это 22%, в Москве это 10%", - объясняет Светлана.

Разворотнева также отметила, что не всем претендующим гражданам удастся получить субсидию. Причина в наличии задолженностей. Это препятствует выплатам.

Иная причина заключается в том, что люди вообще не знают о существовании субсидий. Или боятся трудностей, которые могут возникнуть при сборе документов.

Поэтому, подытожила Светлана, именно из-за этих причин средства, выделенные на субсидии, расходуются не до конца.

Минэнерго отметили, что тарифы на "коммуналку" будут повышаться в 2024-2026 году, в связи с инфляцией.